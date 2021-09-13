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LTB Halk Sağlığı için İş Yeri Denetimlerine Devam Ediyor: 459 İş Yeri Denetlendi

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​​​​​​​Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik yoğun denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile Zabıta Şubesi ekipleri 459 iş yerini denetledi.                                 
LTB Halk Sağlığı için İş Yeri Denetimlerine Devam Ediyor: 459 İş Yeri Denetlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik yoğun denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile Zabıta Şubesi ekipleri 459 iş yerini denetledi.                                   

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 6 Eylül ile 10 Eylül tarihleri arasında 284 iş yerini Zabıta Şubesi ekipleri de 175 iş yerini denetledi.

Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

 

Maske takmamanın cezası 440 TL

Bu çerçevede Zabıta Şubesi ekipleri söz konusu tarihlerde gerçekleştirdiği denetimlerde AdaPass uygulamasına uymayan 7 iş yerine toplam 30.800 TL’lik para cezası kesti.


Zabıta ekipleri tarafından 1 kişiye kapalı alanda maske takmaması nedeni ile 440 TL’Lik para cezası uyguladı. 

 

1 iş yeri faaliyetten men edildi

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde ise 2 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 6 birim ürün müsadere edildi.

1 Berber Salonu izinsiz ve Covid 19 kurallarına uymadığından dolayı faaliyetten men edildi, 11 iş yerine eksikliklerinden dolayı yazılı ihbar verildi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyledir: 74 Market, 10 Meyhane, 5 Gıda Deposu, 16 Berber/Kuaför/Güzellik Salonu, 29 Bar, 42 Cafe, 2 Oto Galeri, 7 Hotel, 1 Kahvehane, 9 Kreş, 1 Eğitim Merkezi, 1 Park, 1 Kahve Satış Yeri, 2 Döner Salonu, 2 Bakım Evi, 4 Baklava Salonu, 49 Restoran, 1 Büfe, 2 Fırın, 1 Pansiyon, 1 Su Satış yeri, 2 Dernek Lokali, 10 Off Licence, 2 Bet Ofis, 10 Petrol İstasyonu

Kurallara uymayan işletmeler Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirilebiliyor

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilirler.

 

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