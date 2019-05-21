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LTB Halk Sağlığı Şubesi 152 işyerini denetledi

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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 6 Mayıs ile 17 Mayıs tarihleri arasında 152 iş yeri denetlendi.
LTB Halk Sağlığı Şubesi 152 işyerini denetledi

5 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi

Önder Alışveriş Merkezi ‘nden  9 birim (60 adet) ürün tarihi geçmiş  ve saklama koşulları uygun olmadığından dolayı müsadere edilmiştir.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre:  16  Restoran, 11 Kafe, 2 Pastane, 3 Meyhane, 14 Kebap  ve Döner Salonu, 12 Bar, 2 Unlu Mamül İmalatı, 1 Su Üretim Tesisi, 25 Market, 4 Bet Ofis, 3 Kuru Temizleme, 7 Gıda Deposu, 5 Off licence, 1 Oto Galeri, 1 Su Otomatı, 9 Pansiyon, 3 İnternet Kafe, 1 Kahvehane, 1 Bilardo Salonu, 23 Güzellik Salonu, 8 Okul Kafeteryası.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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