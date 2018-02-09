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LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimlere devam ediyor

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LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimlere devam ediyor
LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimlere devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 29 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında 73 iş yeri denetlendi.
LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 16  iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi. “Alex’in Yeri” isimli işletmeye işyeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalışırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. “Kebap Dünyası” isimli işletmeden ise 3 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.  
Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre: 11 Restoran, 5 Kafe, 1 Bar, 1 Unlu Mamül Satışı, 7 Kasap, 1 Piliç Satış Yeri, 1 Otel, 1 Büfe, 1 İnternet Kafe, 2 Düğün Salonu, 1 Oto galeri, 1 Kahvehane, 15 Kuaför ve Berber Salonu, 2 Benzin İstasyonu, 13 Market, 3 Yaşlı Bakımevi, 2 Spor Salonu, 1 Kuru Temizleme, 3 Gıda Deposu, 1 Çocuk Oyun Parkı.

LTB Sınırlarında Şebeke Suyu Analizi Yapıldı
Ayrıca aylık rutin kontroller çerçevesinde, Başkent Lefkoşa’da bulunan tüm bölgelerdeki şebeke suyundan alınan numunelerin de Devlet Laboratuvarı’nda analizleri yaptırıldı. 
Analiz sonuçlarına göre tüm numunelerin mikrobiyolojik olarak tüketime uygun olduğu belirlendi. Ayrıca biri Lefkoşa girişi olan iki bölgeden alınan numunelerinde kimyasal analiz sonuçlarının da tüketime uygun olduğu belirlendi.
 

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