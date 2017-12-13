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LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 83 iş yerini denetledi

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LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 83 iş yerini denetledi
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 27 Kasım - 8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde 83  işyeri denetlendi.

ÖMER PİDE SALONU’NDA GAYRISIHHİ ORTAM TESPİT EDİLDİ

Denetimler sonucunda 7 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verilirken, Ömer Pide Salonu isimli işyerinin faaliyeti gayrısıhhi ortam ve yapısal eksiklikler nedeniyle geçici olarak durduruldu. 

TARİHİ GEÇMİŞ VE SIHHİ OLMAYAN ÜRÜNLER TOPLATILDI

Denetimlerde ayrıca, Sanayi Market’ten 11 birim ürün, Mehmet İşler Market’ten 3 birim ürün, Dilekçi 1 Market’ten 7 birim ürün, Sadegül Market’ten 5 birim ürün tarihi geçmiş olması nedeniyle müsadere edilirken, Sadegül Market’ten 1 birim üründe uygun olmayan muhafaza koşulları nedeniyle müsadere edildi. 

Denetimler kapsamında Ömer Kebap’tan 1 birim ürün de gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.  

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

26 market, 1 oto-galeri, 1 fırın, 16 restoran, 11 kafeterya, 2 gıda imalathanesi, 1 meyhane, 3 eğitim merkezi, 7 kuaför ve berber salonu, 3 öğrenci yurdu, 1 park büfesi, 9 kasap, 2 piliç satış yeri.

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