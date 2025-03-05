LTB Halk Sağlığı Şubesi Personeli Gıda Güvenliği ve İç Denetim Eğitimi Aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), halk sağlığına verdiği önem doğrultusunda gıda güvenliği konusundaki denetim yetkinliğini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, LTB Halk Sağlığı Şubesi’nden dört personel, Gıda Güvenliği Projesi (Food Safety Project) çerçevesinde düzenlenen “Gıda Güvenliği ve İç Denetim” eğitimine katıldı.

Gıda Güvenliği Proje Ofisi tarafından 4 Mart Salı günü gerçekleştirilen eğitimde, denetim teknikleri, iç denetim süreçlerinin planlanması ve uygulanması konularında detaylı bilgiler paylaşıldı. Eğitim, iç denetim alanında geniş deneyim ve pratik rehberliğe sahip uzmanlar Albena Ivanova ve Julian Uzunov tarafından verdi.

LTB, gıda güvenliği ve hijyenin halk sağlığı açısından kritik önem taşıdığının bilinciyle, gıda güvenliği alanında gerçekleştirilen denetimlerin uluslararası düzeyde uygun ve en yüksek profesyonellik düzeyinde yapılması adına çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.