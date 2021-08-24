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LTB Halk ve Çevre Sağlığı İle Zabıta Şubesi Haftalık Denetimlerini Sürdürüyor

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LTB Halk ve Çevre Sağlığı İle Zabıta Şubesi Haftalık Denetimlerini Sürdürüyor
LTB Halk ve Çevre Sağlığı İle Zabıta Şubesi Haftalık Denetimlerini Sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı ile Zabıta Şubesi’nin koordinesinde gerçekleştirilen haftalık denetimler kapsamında, maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri gibi uyulması gereken kurallar kontrol ediliyor. 

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LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Halk ve Çevre ekipleri tarafından 16-20 Ağustos tarihleri arasında 76 iş yerini denetlendi; 1 iş yeri izinsiz olmasından dolayı faaliyetten men edildi, 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 1 birim ürün müsadere edildi, 8 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi ve 1 imha yapıldı.
Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre şöyle: “ 13 Restoran, 3 Kafeterya, 1 Meyhane, 3 Yaşlı Bakım Evi, 5 Eğitim Merkezi, 11 Spor Salonu, 1 Pastane, 1 Kuruyemiş İmalathanesi, 3 Oto Galeri, 2 Hotel, 1 Oto Yıkama, 1 Büfe, 2 Pansiyon, 1 Düğün Salonu, 1 Kahvehane, 5 Anaokul, 15, Kuaför/Güzellik /Berber Salonu, 7 Market”.
LTB Zabıta Şubesi tarafından ise 16-22 Ağustos haftasında toplam 140 işyeri denetledi. 
Bazı işletmelere gerekli uyarıları yapan Zabıta ekipleri, hem halk sağlığı hem de ekonominin çarklarının zarar görmeden dönmesi için kurallara uymanın önemine dikkat çektiler. 
KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELER ALO 185 ÇÖZÜM HATTI’NA BİLDİRİLEBİLİYOR
Açıklamada iş yerlerinde kurallara uyulmaması halinde yurttaşlar Alo 185 çözüm hattına şikayette bulunabilir.

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BAŞKAN HARMANCI: “HEM SAĞLIK HEM DE EKONOMİ İÇİN TEDBİRLİ OLMAK GEREKİYOR”
Konuyla ilgili açıklamasında, denetimlerin aynı sorumluluk ve ciddiyet içerisinde devam edeceğini, toplum sağlığı için hareket ettiklerini dile getiren LTB Başkanı Mehmet Harmancı, her işletmenin toplumsal ve kurumsal sorumluluk çerçevesinde, pandemi kurallarına uygun hareket etmesini beklediklerinin altını çizdi.
Tüm işletmelerin zor dönemler geçirdiğinin farkında olduklarını, kurallara uyularak hareket etmenin ekonomik çarkların dönmesine olumlu yansıyacağını belirten Başkan Harmancı, aksi halde hali hazırda zorda olan ekonomik yaşamın daha da daralmasını getireceğini belirtti.

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