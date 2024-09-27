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LTB: Haspolat’taki çalışmalar, çevreye ciddi zarar veren atıkları durdurmak içindir

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Lefkoşa Türk Belediyesi, Haspolat Arıtma bölgesindeki çalışmaların çevreye ciddi zarar veren sanayi ve vidanjör atıklarının zararını tamamen durdurmak için yapıldığını vurguladı.
LTB: Haspolat’taki çalışmalar, çevreye ciddi zarar veren atıkları durdurmak içindir

Lefkoşa Türk Belediyesi, son günlerde gündeme gelen Haspolat Arıtma bölgesindeki çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

LTB, proje amaçları bilimsel olarak incelendiği zaman, tamamen sürdürülebilir çevre ve kalkınma hedefi ile hayata geçirildiğini, çevreye zarar veren eski yöntemler yerine modern teknolojiler sayesinde çevre zararının sona erdirilmekte olduğunu belirtti.

“HASPOLAT ARITMA TESİSİ EN ÖNEMLİ İŞ BIRLİĞİ PROJELERİNDEN BİRİDİR”

LTB tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: 

“Haspolat Arıtma Tesisi herkesin bildiği gibi, iki toplumun karşılıklı iyi niyet, güven ve ortak ihtiyaçlar çerçevesinde şekillenen en önemli iş birliği projelerinden biridir. Alanın yönetim modeli de ha keza uluslararası uzman bir şirket tarafından yine bu anlayış çerçevesinde 11 yıldır çalıştırılmaktadır.

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“DOĞAL BİR SULAK ALAN DEĞİLDİR”

Son günlerde sıkça gündem olan Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi civarındaki bölge doğal bir sulak alan değildir. Doğal sulak alan olmamasına rağmen eski arıtma sisteminde atık suların bekletildiği lagünler (gölet) birçok göçmen kuş türü için popüler bir habitat halini almıştı. Modern arıtma tesisinin devreye girmesiyle, arıtmaya kabul edilen atık su miktarı çok büyük oranda azalmış, böylece lagünlerin bir kısmı da doğal olarak kurumuştu. Geriye kalan lagünler ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin havuzlara temiz su takviyesi yapması sayesinde canlı kalabilmiştir.

PROJENİN AMAÇLARI…

AB finansmanında 1 Milyon Euro yatırım maliyeti ile bugün uygulanmakta olan Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi Septik Kabul İstasyonu projesi tamamen sürdürülebilir çevre vizyonuna uygun şekilde hazırlanmış ve hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Mevcut kirliliği tamamen tarihe kaldıracak çevre odaklı bu projenin amacı, kanalizasyon sistemine bağlı olmayan bölgelerden vidanjörlerle taşınan evsel atık suların havuzlara boşaltıp buralarda bekletmek yerine direk olarak modern arıtma tesisine boşaltımını sağlamaktır. Projenin diğer bir amacı ise hem yeraltı hem yerüstü su kaynakları hem de toprağa sirayet ederek çevremiz için tahribat oluşturan sanayi ürünü atık suların (peynir altı suyu, mezbaha suları gibi) havuzlara kabulünü tamamen durdurmaktır.

Tüm bunlar yapılırken, şu an var olan lagünlerin özel bir mülk üzerinde yer alan ve hali hazırda Güney Kıbrıs’ta dava konusu olan küçük bir kısmı ise doğal yollarla (toprak set çekilerek) kurutulacaktır. Bu işlemler dışında lagünlere hiçbir müdahale söz konusu değildir.

“ÖNERİLER DİKKATE ALINDI”

Projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edilip uygulanmaya başlamış ve uluslararası normlar ve yasaların gerektirdiği tüm prosedürler eksiksiz tamamlandı.  Öncelikle Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 4 Ağustos 2021 tarihinde Çevre Koruma Dairesi’ne sunuldu. 24 Ağustos 2021 tarihinde özellikle çevre örgütlerinin davet edildiği ve gazete ilanlarıyla da kamuoyuna duyurulan “Halk Katılımı Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya sivil toplum örgütlerinden sadece KUŞKOR katıldı ve KUŞKOR’un görüş ve önerilerine hem ÇED Raporu’nda hem de ihale hazırlığı çalışmalarında yer verildi. Hem projenin uygulanma aşamasında hem de tamamlanması sonrasında LTB’nin alandaki kuş popülasyonunun için yapacağı uygulama planlarında KUŞKOR’dan gelen öneriler dikkate alınmıştır.

“SEPTİK SU VE SANAYİ ATIKLARININ TAHRİBATINDAN KORUYACAK BIR PROJEDİR”

Bu gerçekler ışığında, Haspolat’ta yapılan çalışma iddia edildiği gibi bölgedeki göçmen kuşları veya çevreye zarar verecek bir proje değil, tam tersine bölgedeki tüm ekosistemi şu an doğaya vahşice salıverilen septik su ve sanayi atıklarının tahribatından koruyacak bir projedir.

Lefkoşa Türk Belediyesi bugüne kadar sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması amacı ile ülkenin en geniş ve modern kanalizasyon ve atık su arıtma sistemini kurmak için büyük bir çaba ve kaynak harcadı. Bu alanda çalışmalar sürdürülmeye devam edecektir.

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN HASSASİYETİNİ GÖRÜYORUZ”

Son günlerde farklı sivil toplum örgütlerinin arıtma tesisi bölgesi ile ilgili gösterdikleri hassasiyeti görüyor ve aynı zamanda paylaşıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde doğal ortamı daha da iyileştirmek amacı ile bölgede yapacağımız çalışmalarda aynen önceki süreçlerde olduğu gibi ilgili tüm paydaşların görüş ve önerilerine açık olacağız”

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