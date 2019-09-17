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LTB-İBB ilişkileri kurumsal çerçevede devam edecek

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) uluslararası alanda etkin duruşunu gerçekleştirdiği çok önemli bir temas ile devam ettiriyor
LTB-İBB ilişkileri kurumsal çerçevede devam edecek

. Bu kapsamda mega şehir ve dünyanın en önemli metropollerinden olan İstanbul’un Büyükşehir Belediyesi ile kurumsal temele dayalı kapsamlı işbirliği için ilk önemli adımlar dün atıldı.

 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İBB’nin uluslararası temaslarının yoğunlukla yapıldığı tarihi Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda gerçekleştirilen görüşmede Başkanlar Harmancı ve İmamoğlu’na belediyelerden yetkililer eşlik etti.

Görüşmede Başkan Harmancı LTB’nin vizyonu ve hedefleri konusunda İBB Başkanı İmamoğlu’na bilgiler verirken, uluslararası tanınmışlığı bulunan LTB’nin bu statüsü hakkında bilgileri özetledi.

 

Başkan Harmancı: İki şehrin iş birliği ve dayanışması gelişip kurumsal noktaya taşınacak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı özellikle kültür, sanat ve spor alanlarında yapılabilecek iş birlikleri konusunda fikirlerini paylaşırken, bu konularda gerçekleştirilecek temasların yararlı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.
 

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile İstanbul Şehir Tiyatroları arasında var olan protokolün yenilenmesine önem verdiklerini de aktaran Başkan Harmancı, İBB Başkanı İmamoğlu’nu 20 Ekim’de yapılacak Lefkoşa Maratonu’na davet etti.

 

Başkan İmamoğlu: Başkent Lefkoşa ve diğer şehirler için kapımız her zaman açık

İBB Başkanı İmamoğlu ise konuşmasında bir dönem bulunduğu Kıbrıs’ın hassas takip alanına girdiğini ifade ederek, başkent Lefkoşa ile birlikte diğer şehirlere de kapılarının ardına kadar açık olduğunu dile getirdi.
 

İmamoğlu, iki şehrin iş birlikleri konusunda heyetinin çalışma yapacağını ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlayacağını belirtti.

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