LTB İdari Kadrosuna ‘Dönüşümsel İletişim’ Eğitimi Verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından insan kaynaklarını doğru ve etkin şekilde kullanma hedefi çerçevesinde hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Bandabuliya Sahnesi’nde ‘Dönüşümsel İletişim’ konulu eğitim Yrd. Doç. Dr. Bilge Azgın tarafından belediye yönetiminde sorumlu kişilere verildi.

Eğitimlere yönetim kadrosu ile beraber katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı şehir için sorumlulukla hareket eden LTB yönetim kadrosunun bu eğitim sayesinde buluştuğu yeni iletişim metotlarının yönetim anlayışına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Eğitim kapsamında özellikle iş yerlerinde performansı, üretkenliği ve motivasyonu en fazla düşüren şeylerden biri çalışanlar arasında cereyan eden suçlayıcı ve yargılayıcı iletişim tarzı yerine sonuç, ihtiyaç, ve bağlantı odaklı yeni bir iletişim modeline geçmek için ilerlenecek yol aktarıldı.

Şehir yönetimlerinde şehirde yaşayan herkesin sesinin duyulmasını hedefleyen LTB yönetimine, bu hedefi eksiksiz uygulamaları için yapılabilecekler ayrıntıları ile anlatıldı. Ayrıca, eğitim kapsamında yönetim kadrosunun iş birliği içerisinde takım olarak hareket etmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi insan kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak tüm Lefkoşalılara verilen hizmet kalitesi ve kapsamını artırmak için eğitim çalışmalarına devam edecek.