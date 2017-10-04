LTB ile AKÜN arasında protokol imzalandı: Paylaşım Mutfağı Personeli’ne AKÜN’den eğitim desteği

LTB ile AKÜN arasında bugün “LTB personeli ile özel gereksinimli bireylere Yüksek Öğrenim Bursu verilmesine yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) arasında bugün “LTB personeli ile özel gereksinimli bireylere Yüksek Öğrenim Bursu verilmesine yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün imza koydu.

LTB’de imzalanan protokolle; LTB ve AKÜN iş birliğinde, LTB çalışanları ve çalışanların 1. dereceden aile fertlerine, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında belli oranda, Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyesi 5 özel gereksinimli bireye ise tam burslu yüksek öğrenim imkanı sağlanacak.



AKÜN’DEN EĞİTİM



Protokol kapsamında ayrıca, LTB Paylaşım Mutfağı Personeli, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek “Hijyen Kuralları, Menü Hazırlama, Diet Menü Hazırlama ve Mutfak Kuralları” ile ilgili eğitimlere ücretsiz bir şekilde katılabilecek. Bununla birlikte, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mutfak Sanatları - Aşçılık Bölümü öğrencileri LTB bünyesinde bulunan “Paylaşım Mutfağı”nda staj yapabilecek.



HARMANCI



LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada, LTB ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi arasında ikinci kez protokol imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün’e, özel gereksinimli bireylerin üniversite hayatına daha kolay katılabilmesinin önünü açtığı için teşekkür eden Harmancı, ilki geçen yıl imzalanan protokole bu yıl önemli bir ekleme yapılarak, LTB Paylaşım Mutfağı Personeli’nin de dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı.



Harmancı bu kapsamda Paylaşım Mutfağı personellerinin üniversitenin aşçılık bölümünde eğitim alacaklarını, bunun yanı sıra üniversitenin aşçılık bölümü öğrencilerine “LTB Paylaşım Mutfağı”nda staj yapma olanağı sağlanacağını kaydeden Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Protokol ile hem günde en az 130 kişiye öğle yemeği hazırlayan çalışanlarımızın profesyonleşmesi sağlanacak hem de üniversite öğrencilerine Paylaşım Mutfağımızda okulda öğrendiklerini uygulama imkanı yaratılmış olacak. Geçtiğimiz yıl imzalanan protokol ile bir özel gereksinimli arkadaşımız üniversitede öğrenim görmekte, bu yılda kaydını yenileyerek öğrenimine devam edecek. Bu LTB ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi için büyük mutluluk. Umarım bu güzel işbirliği özel gereksinimli arkadaşlarımız ile birlikte kaynaşmacı bir eğitime vesile olur. Duyarlılıkları ve iş birlikleri için AKÜN’e teşekkürler.”