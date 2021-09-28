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LTB ile GG’den Surlariçi’ne sportif dokunuş

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Spor kulüpleri ile gençlerin spor imkanlarının arttırılmasına yönelik iş birliklerine büyük önem veren Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bu alanda yeni bir ortaklığa imza attı.
LTB ile GG’den Surlariçi’ne sportif dokunuş

Spor kulüpleri ile gençlerin spor imkanlarının arttırılmasına yönelik iş birliklerine büyük önem veren Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bu alanda yeni bir ortaklığa imza attı. Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün bir süre önce hayata geçirdiği “Surlariçi’ne Dokun Projesi” kapsamında kadın futbol kulübü kurulması ve cimnastik kursları düzenlenmesine yönelik bir protokol imzalandı.

 

LTB’de gerçekleştirilen protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Gençlik Gücü Başkanı Osman Karamanlı imza koyarken, LTB Spor Komisyonu Üyesi Umut Öksüz ve Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe hazır bulundu.
 

İmzalanan protokole göre 12 yaş altı olarak kurulacak kadın takımının organizasyonu ve antrenör anlaşması LTB tarafından yapılacak, yine jimnastik kursları için jimnastik antrenörü de olan LTB personeli Ayçin Çörekçioğlu görevlendirilecek.

 

Surlariçi’ne Dokun Projesi ilerliyor

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü tarafından hayata geçirilen Surlariçi’ne Dokun Projesi, sağlık, yardım, aile içi eğitim yanında futbol, basketbol, masatenisi, badminton, ayak tenisi branşlarında Surlariçi’ndeki gençlere imkanlar sağlamayı amaçlıyor. Surlariçi’ne Dokun Projesi, ilerleyen dönemde de Atletizm Federasyonu ile iş birliği içerisinde mini olimpiyat düzenlenerek yarışmaya katılan çocukların yeteneklerine göre farklı dallara yerleştirilmesini hedefliyor.

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