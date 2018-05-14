LTB ile Kıbrıs Edebiyat Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Kıbrıs Edebiyat Derneği arasında imzalanan protokolle Kızılbaş bölgesinde Yaprak Sokak’ta bulunan “Kutlu Adalı Parkı”na sosyal ve kültür-sanat fonksiyonları kazandırılıyor. LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ile Kıbrıs Edebiyat Derneği adına Asbaşkan Serkan Soyalan’ın imza koyduğu işbirliği protokolü ile LTB tarafından park yeniden düzenlenerek Kutlu Adalı adını laikiyle yaşatmak için ortak çalışmalar ve etkinlikler yapılacak. Yeni bir vizyon ile düzenlenecek park bir yandan bölge halkına hizmet verirken bir yandan da kültürel,sanatsal ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

Harmancı: “Parkı, Kutlu Adalı adına yaraşır bir şekle dönüştürüyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreni sırasında Kutlu Adalı’nın bu ülkenin yetiştirdiği çok değerli yazarlar ve önemli fikir insanlarından biri olduğunu ve fikirleri yüzünden hayatından olmuş biri olarak 2011 yılından itibaren Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesindeki Yaprak Sokak’taki küçük bir parkta isminin yaşatıldığını kaydederek bölgedeki çocuk nüfusundaki azalmaya paralel olarak parkın şu anki kullanım amacının farklılaşmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Yeni proje ile bu alanın artık edebiyatçıların,fikir insanlarının, bölge insanlarının huzurlu vakit geçirebileceği,gazetesini, kitabını okuyabileceği, kahvesini, çayını içebileceği ama aynı zamanda Kutlu Adalı’yı da hissedebileceği bir alana dönüştürmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Harmancı, özellikle Park Bahçeler Şubesi tarafından çalışılan kalem ve kitabın bütünleştiği tasarımın heyecan verici olduğunu vurguladı.

“6 Temmuz’da Adalı’ya layık bir anma töreniyle açacağız”

Başkan Harmancı, “Projede mural uygulaması ile bir duvar üzerine Kutlu Adalı’nın portre çizim çalışması, kütüphane ve oturma grubu yer alacak. Bu projeyi çalışırken Kıbrıs Edebiyat Derneği ortak çalışma yapma arzusunu bizlere iletti ve bugünkü protokol imzası ile bu parktaki işbirliğimizi perçinlemiş olacağız.Hem yakın ilgisinden dolayı Kıbrıs Edebiyat Derneği’ne hem de çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürler. 6 Temmuz’da Adalı’ya layık güzel bir anma töreni ile parkın yeni kullanım düzeneğine geçmiş oluruz.” dedi.

Soyalan: “Adalı’yı hem yazım dünyasında hem de bu tür organizasyonlar ile yaşatmayı arzuluyoruz”

Dernek Asbaşkanı Serkan Soyalan ise ülkenin önemli araştırmacı yazar ve gazetecilerinden olan ve düşüncelerinden dolayı faili meçhul bir cinayete kurban giderek demokrasi şehidi olan Kutlu Adalı gibi bir değerin adını gerek yazım dünyasında gerekse bu tür organizasyonlarla yaşatmanın Derneğin birincil görevlerinden bir olduğunu kaydederek atılan imzalar ile LTB’yle bu işbirliğini tescillediklerine vurgu yaptı. Soyalan, “Sadece 6 Temmuzlarda değil dönem dönem bir takım aktivitelerle orada gerek Kutlu Adalı’nın adını yaşatmayı gerekse aydınları,düşünürleri ve gerçekten Lefkoşa’ya sahip çıkan insanlarımızı da bu parkta ağırlamayı düşünüyoruz”