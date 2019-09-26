LTB ile Mersin Yenişehir Belediyesi İş birliği protokolü imzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Mersin Yenişehir Belediyesi arasında dostluğu ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Ortak projelerin hazırlanması ve uygulanmasında iki şehrin yönetiminin karşılıklı anlayış ve güvene dayalı ortaklığının önemini göz önünde bulundurmayı amaçlayan protokole, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit imza koydu.

Protokol ile, her iki taraf da yurttaşları arasında iletişimi geliştirmek, eşitlik ve mütekabiliyet ilkelerine bağlı kalarak; kültür, sanat, sosyal belediyecilik, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları, engelli hakları, sağlık, eğitim, spor, uluslararası ilişkiler ve tanıtım, kentsel tasarım, hayvan hakları ve diğer ilgili alanlarda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve ortak etkinlikler düzenleyerek belirlenecek konularda uzman gruplarla ortak çalışmalar yapmak hedeflenmiştir.

Harmancı: “Her iki şehir ve şehirde yaşayanlar için faydalı olacak”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Mersin’in, Türkiye’nin Kıbrıs’a en yakın şehri olduğunu belirterek Mersin Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit ve ekibini başkent Lefkoşa’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yenişehir Belediyesi’nin gün geçtikçe gelişen dinamik belediyelerden biri olduğunun altını çizen Başkan Harmancı, Başkan Özyiğit döneminde belediye meclis üyelerininde katkıları ile bu ivmenin katlanarak süreceğine inanç belirtti.

Başkan Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm ekiplerimizin biraraya gelmesini, kardeşlik duygularını pekiştirmesini, insanlığa, Kıbrıs’a ve Türkiye halkına hep birlikte daha iyi bir yaşamı kılmaları için çalışma gerçekleştirmelerini dilerim. Çocukların, gençlerin, engellilerimizin kadınlarımızın ve tüm şehri paylaşan insanların bu iş birliğinden faydalanmasını diliyoruz.”

Özyiğit: “LTB Başkanı Harmancı ile protokol imzalamaktan onur duyuyorum”

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Başkan Harmancı’ya kendilerini kabul ettiği ve gösterilen ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.



Mersin Yenişehir Belediyesi olarak kardeş ülke olarak nitelendirdiği Kıbrıs’ta olmaktan, LTB ile iş birliği protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirten Özyiğit, “Kıbrıs’a yavru vatan yerine kardeş vatanımız demek istiyorum. Kıbrıs bizim en yakın komşumuz. İki ülke arasındaki ilişkiyi bir yere taşıma, insanları kaynaştırma görevi esasen biz belediyelerin görevidir” dedi.

Belediyeler olarak daha çok sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde sürdürülebilen projeler geliştirilebileceğini kaydeden Özyiğit, LTB Başkanı Harmancı ile protokol imzalamaktan onur duyduğunu söyledi.

Mersin Yenişehir Belediye olarak Mersin’den Girne’ye kadar yüzen bir ekibi motive ettiklerini, destek verdiklerini kaydeden Özyiğit, bu destekleri ile aslında bir kulvar açtıklarını söyledi. Özyiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlerleyen süreçte uluslararası camiayı da bu kulvarda yer almaya davet edeceğiz. İnanıyorum ki sporcular Kıbrıs üzerine uygulanan bu baskıya dik duruşla cevap verecek.”

İmza töreninin ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e Girne Kapısı’nı simgeleyen anı plaketi takdim etti.