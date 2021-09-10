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LTB ile Sağlık Bakanlığı İş Birliğinde Merkez Lefkoşa’da Her Pazar Aşılama Yapılacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde 12 Eylül Pazar günü başlayacak şekilde her hafta sadece pazar günleri aşılama yapılacak.
LTB ile Sağlık Bakanlığı İş Birliğinde Merkez Lefkoşa’da Her Pazar Aşılama Yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde 12 Eylül Pazar günü başlayacak şekilde her hafta sadece pazar günleri aşılama yapılacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa Açık Pazar alanında 15.00-19.00 saatleri arasında 1. ve 2. doz Sinovac ile Astra Zeneca ve isteyen kişilere de 3. doz Sinovac aşısı yapılacak.

İlk doz aşısını yaptırmak isteyen yurttaşların kimlik kartlarını yanlarında bulundurması, 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyen kişilerin ise aşı kartlarını göstermeleri gerekiyor.  

 

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