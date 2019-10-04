  • BIST 102.784
  • Altın 276,813
  • Dolar 5,6993
  • Euro 6,2542
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

LTB İngilizce derslerine çocuklardan yoğun ilgi

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen ücretsiz İngilizce derslerine Haspolat ve Surlariçi bölgesinde ikamet eden çocuklar yoğun ilgi gösteriyor
LTB İngilizce derslerine çocuklardan yoğun ilgi

LTB ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında imzalanan ücretsiz ingilizce dersi protokolü ile bu yıl sosyal mahrumiyetle mücadele eden bölgelerde 3. kez verilen kurslara Haspolat ve Surlariçi bölgelerinin yanısıra LTB El Ele Çocuk Merkezi çocukları da dahil edildi.

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından verilen tamamlayıcı ingilizce dersleri Ekim ayı itibari ile başlarken 8-11 yaş aralığındaki çocuklar Haspolat’taki 2 sınıf ve Surlariçi’nde 3 sınıfta derslere katılıyorlar. Bu yılki protokol çerçevesinde LTB El Ele Çocuk Merkezi’nde eğitim gören 3-4 yaş aralığındaki çocuklara da 2019-2020 öğrenim yılı boyunca okul müfredatına uygun olarak ücretsiz İngilizce eğitim verilmeye başlandı.

Geçtiğimiz yıla göre kurslara büyük br ilgi olduğunu ve başvuru yapan çocuk sayısında artış olduğunu ifade eden LTB Çocuk ve Gençlik Hakları Birimi Sorumlusu Münür Öztürk bu yıl yine Haspolat’taki çocuklar ve Surlariçi’ndeki çocukların kurslardan faydalandığını belirtti. LTB El Ele Çocuk Merkezi’ndeki 3-4 yaş arası çocukları da kurs kapsamına alarak onlara ingilizce ile tanıştırma imkanı sunduklarını kaydeden Öztürk, LTB olarak çocukları yabancı bir dil ile tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: "Kıb - Tek bu mantıkla gitmez, Zam yapmayla bu iş çözülmez"03 Ekim 2019 Perşembe 18:19
  • "Özgürgün'ün raporu Pazartesi görüşülecek"03 Ekim 2019 Perşembe 17:45
  • Taçoy: Kıb-Tek bu mantıkla gitmez03 Ekim 2019 Perşembe 17:40
  • Meclis Başkanı Uluçay, emekliye çıkan personele plaket verdi03 Ekim 2019 Perşembe 17:24
  • Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı03 Ekim 2019 Perşembe 17:22
  • Kamu-İş, iş yeri temsilcilerine yönelik eğitim semineri düzenledi03 Ekim 2019 Perşembe 17:00
  • Altınova ve Ağıllar’ın su sorunu son bulacak03 Ekim 2019 Perşembe 16:42
  • CTP Büyük Kurultayı 6 Ekim Pazar günü toplanacak…03 Ekim 2019 Perşembe 16:32
  • Saner, AKPA’da Genel Kurul’a hitap etti03 Ekim 2019 Perşembe 16:29
  • Engelliler Dayanışma Derneği'nin sosyal yardımlaşma çalışmaları devam ediyor03 Ekim 2019 Perşembe 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti