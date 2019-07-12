LTB inşaat onayı alan parsellerde kaldırım sınırlarına fidanlar dikiyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Temmuz 2017 ile Mart 2019 arasındaki sürede, inşaat onayı alan 71 parselde, parsellerin kaldırım sınırına 108 adet uygun tür ve boyutta fidan dikildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından 17 Haziran 2016’da Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komitesi’ne sunulan inşaat izinleri aşamasında şehrin yeşil alan ve gölge ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma, komite tarafından son haline getirilerek Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti.

108 FİDAN DİKİLDİ, 68 FİDAN LTB FİDANLIĞINA TESLİM EDİLDİ

Bu kapsamda Temmuz 2017- Mart 2019 arasında inşaat onayı alan 71 parselde, parsellerin kaldırım sınırına 108 adet uygun tür ve boyutta fidan dikildi.

Fidan dikiminin teknik olarak uygun olmadığı noktalar için 68 fidan şubeye teslim edildi, bu fidanlar bölgelerdeki yeşil alan çalışmalarında kullanıldı.

Kaymaklı bölgesi için alınan 25 adet zeytin fidanı ise Yeşil Sokak’taki yeşil alana bölge muhtarlığı ile iş birliğinde dikildi.