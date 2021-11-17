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LTB iş yeri denetimlerini sıkı tutuyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) mevsim değişikliklerinin yaşanması ile birlikte COVİD-19 pandemisine bağlı vakaların artış göstermesine paralel olarak rutin olarak gerçekleştirdiği iş yeri denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor.
LTB iş yeri denetimlerini sıkı tutuyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) mevsim değişikliklerinin yaşanması ile birlikte COVİD-19 pandemisine bağlı vakaların artış göstermesine paralel olarak rutin olarak gerçekleştirdiği iş yeri denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Halk sağlığının daha da önem kazandığı dünyamızda bu konuya büyük önem veren LTB, hem Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi hem de Genel Zabıta Birimi ile bu çalışmaları iki koldan sürdürüyor. Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ile Genel Zabıta Birimi’nin iş yerleri denetimlerinde gıda sektöründen marketlere,eğlence sektöründen eğitime, kişisel bakım sektöründen sağlık sektörüne, imalathaneden satış yerine kadar kadar birçok alanda faaliyet gösteren işyeri kapsamlı olarak denetlendi.

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekiplerinin toplam 72 iş yerini denetlediği haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler sıkı bir kontrolden geçirilirken gerekli uyarılar da yapılıyor.  

35  Birim Ürün Müsadere Edildi, 1 İş Yerinin faaliyeti durduruldu

Denetimler kapsamında 1 işyerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 35 birim ürün müsadere edildi,1 işyeri gayri sıhhi ortamdan dolayı faaliyetten men edildi ve 1 de İmha İşlemi yapıldı.

Denetlenen İşyerleri niteliklerine göre:17 Market, 2 Gıda Deposu, 1 Kuru Temizleme, 7 Kafe, 11 Restoran, 22 Berber Salonu, 1 Kreş, 1 Şarküteri, 1 Dövme Salonu, 1 Kantin, 2 Kebap Salonu, 2 Unlu Mamül İmalathanesi, 2 Bar, 2 Yurt

Genel Zabıta Birimi de oluşturduğu ekiplerle hem gelen şikayetleri değerlendirdi hem de kendi hizmet alanıyla ilgili kontrolleri sıklaştırdı.

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilirler.

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