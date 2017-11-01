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LTB iş yerlerini denetledi, şebeke suyu analizleri yaptırıldı

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LTB iş yerlerini denetledi, şebeke suyu analizleri yaptırıldı
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)’nin belediye sınırları dahilindeki iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında 23 Ekim ile 27 Ekim tarihleri arasında 52 iş yerini denetledi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, 11 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verilirken; Niazi’s Deep Blue isimli işletmeye iş yeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

 

Bülent Öğredik Cafe isimli iş yerinin faaliyeti, iş yeri izninin olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırması, gayrısıhhi ortam ve iş yerinde yatı bulunması nedenleriyle; Robert’s Cafe isimli iş yerinin faaliyeti ise iş yeri izninin olmaması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

 

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 3 Market, 1 Dernek lokali, 3 Gıda Deposu, 2 Kasap, 1 Otel, 1 Pansiyon, 5 Büfe, 3 Oto Galeri, 2 Park Büfesi, 12 Kuaför ve Berber Salonu, 2 Eğitim Merkezi, 1 Dövme Salonu, 5 Kafeterya, 6 Restoran, 1 Gıda Deposu, 2 Bar, 2 Pastane.

 

LTB Sınırlarındaki Şebeke Suyu Analizleri Yaptırıldı

 

LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından ayrıca, aylık rutin kontrollerde LTB sınırları dahilindeki tüm bölgelerin şebeke suyundan alınan numuneler Devlet Laboratuarı’nda analizleri de yaptırıldı. Analiz sonuçlarına göre tüm numunelerin mikrobiyolojik olarak tüketime uygun olduğu belirlendi. Bununla birlikte, depo suyunu içme amaçlı kullanan kişilerin; depolarının hasarlı, yıpranmış olmaması, kapağının kapalı olması ve depo temizliğininin düzenli yapılması konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiği bildirildi.

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