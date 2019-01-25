LTB işbirliği ile N'Talks Bandabuliya Sahnesi'nde Başlıyor

Farklı alanlarda birikim sahibi, hikâyesi olan uzman ve ünlü isimlerin 30 dakika boyunca hikayelerini anlatacakları, ardından izleyicilerin sorularını da yanıtlayacakları, N'talks buluşmaları ayda 2 kez, cumartesi günleri Lefkoşa Türk Belediyesi Bandabuliya Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

İlk Konuk Dr. Alp Sirman

N'talks, 26 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 18:30 da Bandabuliya Sahnesinde ilk olarak Dr. Alp Sirman'ı konuk ediyor. Konusunu "360 derece öğrenme" başlığıyla ele alan Alp Sirman mimari tasarımdan çevre faktörlerine kadar uyku kalitesini belirleyen unsurların öğrenme ve çalışma performansımız üzerindeki şaşırtıcı etkilerini ele alıyor... N'talks buluşmalarına ücretsiz davetiyeler dsmbilet.com adresinden temin edilebilir.