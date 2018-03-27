LTB Kadın Sığınma Evi ülkenin dört bir yanından desteklerle daha güçlü

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yerel yönetimlerde bir ilk olarak 2016 Kasım ayında hizmete açtığı Kadın Sığınma Evi’ne ülkenin dört bir yanından destekler aralıksız olarak sürüyor

Şiddete uğrayan kadınların can güvenliği tehlikesi veya şiddet ortamından uzaklaşmak istemeleri durumunda çocukları ile birlikte kalabilecekleri geçici yaşam alanı olan Kadın Sığınma Evi’ne geçtiğimiz hafta da ülkenin farklı bölgelerinden ve farklı alanlarda faaliyet gösteren kişi,STÖ, kurum ve kuruluşlardan destekler geldi. Düzenlenen etkinliklerden elde edilen gelir LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile LTB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’ne takdim edildi.



LTB Kadın Sığınma Evi için dans ettiler, söylediler ve sahne aldılar

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası geçtiğimiz haftalarda Kadın Sığınma Evi’ne nakit para yardımı yaparken Cratos Otel ise düzenlediği etkinlikden elde edilen geliri LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

LTB Kadın Sığınma Evi yararına Oya Kutsal tarafından 10 Mart Cumartesi düzenlenen Müzik,Dans ve Şiir Gecesi’den elde edilen gelir LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

Akova Kadınlar Derneği ve Baraka Kültür Merkezi organizasyonu ile 10 Mart Cumartesi Akova’da sahnelenen Baraka Gençlik Tiyatrosu’nun “Masal Masal Matitas” oyunundan elde edilen gelir de dernek ve merkez yetkilileri tarafından Kadın Sığınma Evi çalışmalarını sürdüren LTB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’ne takdim edildi.

