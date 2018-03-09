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LTB Kadın Sığınma Evi ve Paylaşım Mutfağı’na destekler sürüyor

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LTB Kadın Sığınma Evi ve Paylaşım Mutfağı’na destekler sürüyor
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından hizmete sunulan Kadın Sığınma Evi ve Paylaşım Mutfağı’na desteklerin artarak sürdüğü bildirildi.

LTB’den yapılan açıklamada,  son günlerde yapılan yeni yardımların da LTB Kadın Sığınma Evi hizmetlerine güç kattığı belirtilerek, Akacan Holding’in  Sığınma Evi Projesi’ne gıda ve kıyafet yardımlarının  Akacan Holding  İş Geliştirme Direktörü Belma Kencebay tarafından   LTB Müdürü Mustafa Korucu’ya, Prestij Mutfak’ın çeşitli ev eşyalarından oluşan hediye bağışının  Prestij Mutfak adına Simge Orhon tarafından , LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim edildiği belirtildi.

Diğer yandan YDÜ Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü  Sığınma Evi’ndeki kadınlara  saç bakımı uygulamaları gerçekleştirdi. Bölüm Başkanı Yeşim Üstün Aksoy, Sığınma Evi’ndeki kadınları atölyelerinde ağırlayarak, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü için saç bakım uygulamaları gerçekleştirdiklerini belirtti.
 

Sosyal mahrumiyetle mücadele çerçevesinde ülke yerel yönetimleri arasında bir ilk olarak LTB tarafından 2016 Mayıs ayında hizmete konan ve birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü ile duyarlı bireylerin büyük dayanışma göstererek katkı sağladığı Paylaşım Mutfağı'na da desteklerin sürdüğü vurgulanarak,  CHP KKTC Temsilciliğinin  gıda kolilerinin CHP KKTC Dış Temsilcisi Mustafa Yürükcü ve beraberindeki heyet tarafından Harmancı’ya takdim  edildiği kaydedildi.

Paylaşım Mutfağı, yaşlı,yoksul,özel gereksinimli bireyler,şiddete uğramış bireyler ve mültecilerden oluşan 162 kişiye günde bir öğün yemek sağlıyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gerek Kadın Sığınma Evi gerekse Paylaşım Mutfağı’na yapılan her desteğin çok önemli ve değerli olduğunu söyleyerek, iki projenin de gönüllü desteklerle sorunsuz bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

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