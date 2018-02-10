LTB Kadın Sığınma Evi yararına fotoğraf yarışması düzenleniyor

Ülkedeki sivil toplum, kurum, kuruluş ve bireylerin LTB Kadın Sığınma Evi’ne destekleri devam ediyor.
Citymall tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak 'Kıbrıs'ta Kadın Emeği' konulu fotoğraf yarışması elde edilecek tüm gelir LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.
Son başvuru tarihi 22 Şubat Perşembe olan yarışma sonucu seçilen eserler 1-11 Mart tarihleri arasında City Mall'da sergilenip satışa sunulacak. Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenler ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesine http://citymallcyprus.com/tr/fotograf/ linkinden ulaşabilir.
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