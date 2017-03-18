LTB Kadın Sığınma Evi’ne bir destek de Yakın Doğu Koleji’nden

Yakın Doğu Koleji Müdür Muavini Ömer Özkan, Yakın Doğu Koleji Ortaokul Türkçe Bölümü tarafından LTB Kadın Sığınma Evi yarına 8 Mart’ta düzenlenen kermesten elde edilen geliri LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teslim etti.

Yakın Doğu Koleji Ortaokul Türkçe Bölümü tarafından 8 Mart’ta organize edilen kermeste, öğrencilerin ve öğretmenlerin evlerinde yaptıkları tatlı ve tuzlu yiyeceklerin yanı sıra, seramik dersinde yapılan çeşitli takı ve süs eşyalarının satışından 2 bin 500 TL toplanmıştı.Kermesten elde edilen gelir, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı nezdinde “Lefkoşa Kadın Sığınma Evi”ne bağışlandı.

LTB Başkanı Harmancı: “Yakın Doğu Koleji’ne anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ederiz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kabulde yaptığı konuşmada Yakın Doğu Koleji Müdür Muavini Ömer Özkan ile Yakın Doğu Koleji Ortaokul Türkçe Bölümü öğretmen ve öğrencilerine LTB Kadın Sığınma Evi’ne gösterdikleri duyarlı ve anlamlı katkılarından ötürü teşekkür etti. LTB Başkanı Harmancı, Kadın Sığınma Evi’nin katkılarla ilerleyen süreçte çok daha iyi noktalara geleceğini de sözlerine ekledi.