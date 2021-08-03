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‘LTB Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’na başvurular sürüyor

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Lefkoşalılar ve Lefkoşa’ya gönül verenlerin başkent ile buluşmasını sağlayacak ‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’na başvurular 23 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.
‘LTB Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’na başvurular sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, eserlerini bir arada sergilemek, şehrin sanat ortamına canlılık kazandırmak, fotoğraf sanatının yaygınlaşıp gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek nitelikte sergiler oluşturmak amacıyla ‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ düzenliyor.

Şartnamesinin www.lefkosabelediyesi.org Lefkoşa Türk Belediyesi web sayfasında yer aldığı ve ‘Lefkoşanın Ruhu’ katagorisinde gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılım ücretsiz olup,  18 yaş üstü, amatör ve profesyonel herkes katılabilecek.

Lefkoşalılar ve Lefkoşa’ya gönül verenlerin başkent ile buluşmasını sağlayacak ‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’na başvurular 23 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.   

 

Birinciye 5.000 TL, İkinciye 3.000 TL, Üçüncüye 2.000 TL Ödül

Yarışmaya katılım online başvuru şeklinde olacak. Online başvuru için https://www.lefkosabelediyesi.org/kadrajda-lefkosa/ linkinden fotoğraf yüklemeleri ve formun doldurulması ile başvuru yapılmış olacak.

Yarışmada birincilik ödülü  5.000 TL, ikincilik ödülü  3.000 TL,  üçüncülük ödülü ise 2.000 TL olarak belirlendi. Ayrıca yarışma kapsamında şehirde iz bırakan fotoğrafçılar adına jüri özel ödülü de verilecek. 

 

Online başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için destek isteyenler 60 85301 numaralı telefondan LTB Halkla İlişkiler Birimi’ne ulaşabilir.

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