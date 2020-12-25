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LTB, kanalizasyon ana hattındaki sorunun giderildiğini açıkladı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa kanalizasyon ana taşıyıcı hattına müdahale ederek oluşan sıkıntıyı kontrol altına aldığını açıkladı.
LTB, kanalizasyon ana hattındaki sorunun giderildiğini açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa kanalizasyon ana taşıyıcı hattına müdahale ederek oluşan sıkıntıyı kontrol altına aldığını açıkladı.

LTB’den yapılan açıklamada, bir süredir Lefkoşa kanalizasyon ana taşıyıcı hattında meydana gelen yıpranmaları yerinde gözlemleyen Kanalizasyon Şubesi ekiplerinin, bu hat üzerinde meydana gelen sorunun çözümü için gerekli altyapı hazırlığını yaparak adım attığı belirtildi.

YENİ HATTIN YÜZDE 75’İ TAMAMLANDI

Şu an yapımı devam eden ve yüzde 75’i tamamlanan Lefkoşa Yeni Kanalizasyon Ana Hattı Projesi’nin sonuçlanması ile birlikte bu sorunların ortadan kalkması hedefleniyor.

AB finansmanı ile yeni yapılan projenin, 2050 yılı ve sonrasına kadar şehri taşıması ve her türlü koku, taşma ve çevre açısından problem oluşturacak sorunları ortadan kaldırması hedefleniyor.

HARMANCI: “98 MİLYON TL YATIRIMLA TAMAMLANACAK ANA TAŞIYICI HAT PROJESİ İLE SORUNLAR ORTADAN KALKACAK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da çalışmaları yerinde inceledi.

Harmancı, şunları kaydetti:

“Şehirlerin böbrekleri kanalizasyon hatlarıdır, bizim böbreklerimizin ana damarları 1980’li yıllarda inşa edilmiş ve üzerine Gönyeli gibi hızlı büyüyen şehirlerin de bağlanması ile sistem artık bu yükü kaldıramaz hale gelmiştir. Uzun uğraşlar sonucunda tam 98 milyon Türk Liralık bir AB hibesi ile şu an bu hat 2050 yılı ve sonrasına kadar şehri taşıması için inşa edilmekte. Gelin görün ki yaşlı hattımız bu sıralar sorun yaşıyor.”

Ekiplerin, geceli gündüzlü çalışarak mevcut ana taşıyıcı hattındaki tamirat çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu belirten Harmancı, son birkaç gündür bu durumdan ötürü yaşanan sıkıntıların tamiratla aşılacağını ve 6 ay sonra devreye girecek yeni hatla bu ve benzeri problemlerin tarihe karışacağını ifade etti.

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