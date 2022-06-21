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LTB Kızılbaş Parkı açılıyor

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Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yeniden düzenlenerek Kızılbaş Parkı olarak başkent Lefkoşa’ya kazandırılıyor.
LTB Kızılbaş Parkı açılıyor

Kızılbaş Parkı, 23 Haziran Perşembe günü açılıyor. İçerisinde geniş yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, spor alanları, basketbol ve plaj voleybol sahası, kaykay pisti ile yiyecek-içecek alanları bulunan Kızılbaş Parkı’nda konser ve gösterilerin yapılabileceği amfi de yer alıyor.

Her yaştan insanın dilediği gibi vakit geçirebileceği Kızılbaş Parkı sayesinde şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecek olan Lefkoşalılar, hem yürüyüş yollarını kullanabilecek, hem de basketbol ve voleybol sahalarında keyifle spor yapabilecekler.

Lefkoşa Türk Belediyesi, şehir sakinlerinin keyifli ve huzurlu zaman geçirebilmeleri için öncelikli olarak mahalle parklarında düzenlemelere yapmış, ardından mahalle parkının ihtiyaç duyulduğu alanlara da yeni mahalle parkını kazandırmıştı.

Kızılbaş Parkı ile de LTB, uzun yılların ardından mahalle parkından çok daha büyük bir kapsam ve işleve sahip, toplam 20 bin metrekarelik alanda Kızılbaş Parkı’nı oluşturdu.

LTB, 23 Haziran Perşembe gün yapılacak açılışa özel bir etkinlik programı hazırladı. Lol bebekler, Elsa ile Yüz Boyama ve DJ Serdar Eren açılış etkinliğinde yer alacak.

Saat 19.00 itibarı ile parkın farklı noktalarında 4 ayrı etkinlik gerçekleştirilecek. Ozan Özgenler ile Varil Boyama, Aycan Akçın ile Çiçek Tasarım Atölyesi, LTB Gençlik Meclisi ile Uçurtma etkinliği ve Levent Spor Kız Basketbol Türkiye Kulüpler Şampiyonası 3.’sü ve Okullar 2.’si Basketbol maçı yapılacak.

Ülkemizin yurtdışındaki gururlarından Bora Altıntaş ve Fiberia BMX ekibi, yeni hizmete girecek kaykay pistinde 19.30 itibarı ile performans ve atölye çalışması gerçekleştirecek.

Saatler 20.00’yi gösterdiğinde plaj voleybolu gösteri maçı ve Lefkoşa Jimnastik Kulübü gösterisi sunulacak, 20.15’te ise Cranberries Advance Dans Gösterisi başlayacak.

Golden Band Cyprus Ateş gösterisi 20.30’da, Golden Band Cyprus Işıklı Su Varili Gösterisi ise 21.00’de gerçekleştirilecek. 21.30’da ise Aysu Mişon ve Lefkoşa Belediye Orkestrası konseri yer alacak.

LTB’den yapılan açıklamada tüm etkinliklerin halka açık olduğu belirtilirken, Lefkoşalıların park açılış heyecanına ortak olmalarının beklendiği ifade edildi.

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