LTB Kızılbaş Parkı amfisi Cuma Mağusalı adı ile anılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kızılbaş bölgesinde yapımı devam eden yeni parkında yer alacak amfi ile ilgili bir protokol imzalandı. Bu kapsamda amfi tiyatroya elim bir trafik kazısında hayatını kaybeden Cuma Mağusalı’nın adı veriliyor. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile ailesi adına Nazife Mağusalı’nın imza koyduğu protokol çerçevesinde 250 kişilik amfi tiyatro(gösteri meydanı) ismi Cuma Mağusalı amfisi olacak ve bu alanda sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler yapılacak.

Toplam 20.000 metrekarelik bir alan içerisinde, 6.000 metrekare yeşil alan, çocuk oyun ve aktivite alanı, 500 metre koşu ve yürüyüş parkuruna sahip olacak Kızılbaş Parkı ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Kızılbaş Parkı hem Lefkoşa’nın huzurlu ve doğal bir ortam ihtiyacını karşılayacak, hem de şehre ve şehrin sakinlerine yeni bir rahat nefes alma imkanı sağlayacak. Her yaştan insanın dilediği gibi vakit geçirebileceği ve hem şehrin içerisinde yeşil bir alan yaratacak hem de mini bir orman hissiyatı uyandıracak Kızılbaş Parkı’nın yapımında tamamı ile doğayla uyumlu malzemeler kullanılıyor. LTB,Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alanı, Kızılbaş Parkı’na dönüştürerek, şehre kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken Kızılbaş Parkı sayesinde şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecek olan Lefkoşalılar, hem yürüyüş yollarını hem de basketbol ve voleybol sahalarını kullanma şansına sahip olup keyifle spor yapabilecekler.