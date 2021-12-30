  • BIST 1.901,72
  • Altın 752.31148
  • Dolar 13.1163
  • Euro 14.8323
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

LTB Kızılbaş Parkı’nın yeşil dokusu için imzalar atıldı

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kızılbaş bölgesinde yapımı devam eden yeni parkının yeşillendirmesi ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.
LTB Kızılbaş Parkı’nın yeşil dokusu için imzalar atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kızılbaş bölgesinde yapımı devam eden yeni parkının yeşillendirmesi ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Paramaribo Turizm Ltd. Direktörü Ali Çınar arasında imzalanan protokolü ile parkın içerisindeki 6.000 metrekare yeşil alanda çeşitli türlerde fidan ve bitkiler ekilecek.

Toplam 20.000 metrekarelik bir alan içerisinde, 6.000 metrekare yeşil alan, çocuk oyun ve aktivite alanı, 500 metre koşu ve yürüyüş parkuruna sahip olacak Kızılbaş Parkı ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.
Her yaştan insanın dilediği gibi vakit geçirebileceği ve hem şehrin içerisinde yeşil bir alan yaratacak hem de mini bir orman hissiyatı uyandıracak Kızılbaş Parkı’nın yapımında tamamı ile doğayla uyumlu malzemeler kullanılıyor. LTB, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alanı, Kızılbaş Parkı’na dönüştürerek, şehre kazandırılacak olan Kızılbaş Parkı sayesinde şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecek olan Lefkoşalılar, hem yürüyüş yollarını hem de basketbol ve voleybol sahalarını kullanma şansına sahip olup keyifle spor yapabilecekler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sibel Tatar, Lapta Huzurevi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti30 Aralık 2021 Perşembe 13:04
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın Eşi Sibel Tatar Güzelyurt Barış İlkokulu Ve Zümrütköy İlkokulu’nu Ziyaret Etti30 Aralık 2021 Perşembe 12:29
  • Argasdi’nin 64. Sayısı “AKIL SALDIRI ALTINDA: SAPERE AUDE” Dosya Konusu ile Çıktı30 Aralık 2021 Perşembe 12:03
  • Türk-Sen asgari ücrete itiraz etti30 Aralık 2021 Perşembe 11:55
  • Ataoğlu: DP’nin Tek Hassasiyet ve Önceliği, Halkının Refahıdır30 Aralık 2021 Perşembe 11:51
  • Facebook'taki sahte ev ilanı, bir kadını beş parasız bıraktı30 Aralık 2021 Perşembe 11:44
  • Lefkoşa-Girne anayolunda ot temizliği yapılıyor30 Aralık 2021 Perşembe 11:35
  • KKTC’de 2021 yılı da Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçti30 Aralık 2021 Perşembe 11:15
  • Bakanlar Kurulu toplandı30 Aralık 2021 Perşembe 11:13
  • Yağmurlar 2 Ocak Pazar’a kadar sürecek30 Aralık 2021 Perşembe 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti