LTB Kızılbaş Parkı’nın yeşil dokusu için imzalar atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kızılbaş bölgesinde yapımı devam eden yeni parkının yeşillendirmesi ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kızılbaş bölgesinde yapımı devam eden yeni parkının yeşillendirmesi ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Paramaribo Turizm Ltd. Direktörü Ali Çınar arasında imzalanan protokolü ile parkın içerisindeki 6.000 metrekare yeşil alanda çeşitli türlerde fidan ve bitkiler ekilecek.

Toplam 20.000 metrekarelik bir alan içerisinde, 6.000 metrekare yeşil alan, çocuk oyun ve aktivite alanı, 500 metre koşu ve yürüyüş parkuruna sahip olacak Kızılbaş Parkı ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Her yaştan insanın dilediği gibi vakit geçirebileceği ve hem şehrin içerisinde yeşil bir alan yaratacak hem de mini bir orman hissiyatı uyandıracak Kızılbaş Parkı’nın yapımında tamamı ile doğayla uyumlu malzemeler kullanılıyor. LTB, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan alanı, Kızılbaş Parkı’na dönüştürerek, şehre kazandırılacak olan Kızılbaş Parkı sayesinde şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecek olan Lefkoşalılar, hem yürüyüş yollarını hem de basketbol ve voleybol sahalarını kullanma şansına sahip olup keyifle spor yapabilecekler.