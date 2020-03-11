  • BIST 102.290
  • Altın 327,903
  • Dolar 6,1346
  • Euro 6,9451
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

LTB, Korona virüsü konusunda tedbirler uygulamaya koydu

» »
LTB, Korona virüsü konusunda tedbirler uygulamaya koydu
LTB, Korona virüsü konusunda tedbirler uygulamaya koydu

Lefkoşa Türk Belediyesi, Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler uygulamaya başladı.
LTB’den yapılan yazılı açıklamada, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’ün de katıldığı değerlendirme toplantısının ardından, Belediye yetilileri alınacak tedbirler üzerine karar aldı.

Açıklamada yurttaşların belediye işlemlerini ve işyeri faaliyetlerini olabildiğince online olarak yapmaları çağrısında bulunuldu.

Belediye tarafından uygulanacak tedbirler şöyle:
“Ana caddelerden Şht. Kemal Ünal Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Osmanpaşa Caddesi, Girne Kapısı-Sarayönü-Mahkemeler güzergahı, Lokmacı, Arasta, Bandabuliya, LTB Mezarlığı ve gerekli görülen diğer alanlar belirlenen program dahilinde dezenfektan ile günde 4 kez ilaçlanacak.
Belediyeye ait 74 durak ilaçlama programında olacak. Üniversitelere ait olanlar da dahil tüm toplu taşıma araçlarında el dezenfektanı bulundurulması zorunlu hale getirilecek.
Belediyeye ait kamu binaları ve El Ele Kreşi rutin bir programı kapsamında ilaçlanacak.
El Ele Kreşi’nde Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına uyumlu olarak geçici olarak eğitime kapatılacak.

Cuma gününe 10 bin adet koruyucu maske alınacak. Gerekirse bu sayı arttırılacak.
Belediye sınırları içerisindeki 37 okul ilaçlanacak.
LTB’ye ait 27 parktaki tüm oyun grupları kullanıma kapatıldı. Restoranlar ve marketlerdeki oyun alanları da kapatılacak.
2 bin 500 kişinin katılacağı yaşlılar bahar gezileri de dahil, Nisan sonuna kadar belediyenin yapacağı tüm sosyal etkinlikler ve eğitim çalışmaları (konser, tiyatro gösterimi, kurslar, eğitim çalışmaları, spor aktiviteleri) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecek.
Pazar günleri Terminal Alanı’nda yer alan Açık Pazar bu hafta kurulmayacak.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Atletizm Federasyonu açıkladı:Çocuk Atletizm Şenliği ertelendi10 Mart 2020 Salı 21:09
  • Pilli “KKTC vatandaşı herhangi bir pozitif vaka yok”10 Mart 2020 Salı 20:39
  • Hastayla yakın temas ettiği saptanan kişiler 14 gün süreyle karantinaya alındı10 Mart 2020 Salı 19:58
  • Pilli "Ölüm yok, Corona Virüsü tespit edilen hastanın durumu iyi"10 Mart 2020 Salı 19:53
  • Başbakan Tatar’dan Coronavirüs açıklaması10 Mart 2020 Salı 19:34
  • Corona Virüsü için hangi maskeler tercih edilmeli?10 Mart 2020 Salı 19:29
  • Ercan Havalimanı Uçuşlara Kapatılmadı10 Mart 2020 Salı 18:59
  • Ercan Havalimanı ilaçlandı10 Mart 2020 Salı 18:55
  • Cezaevinde 16 Mart’a Kadar Açık Görüşler Durduruldu10 Mart 2020 Salı 18:45
  • Merkez Bankası Faiz Oranlarını Yeniden Belirledi10 Mart 2020 Salı 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti