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LTB, KTAMS ve KTEZO’DAN Yerli Üretime Destek

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LTB, KTAMS ve KTEZO’DAN Yerli Üretime Destek
LTB, KTAMS ve KTEZO’DAN Yerli Üretime Destek

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından hem Covid-19 sürecinde ihracat yapamayan yerel üreticiyi desteklemek hem de şehir yaşamında oluşan aksaklıklar ve yurttaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle gıda ihtiyacı olan kişi ve ailelere katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan “Paylaşarak Başaracağız” Kampanyası’na katkılar devam ediyor. 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bu çerçevede Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası(KTEZO) da LTB “Paylaşarak Başaracağız” Kampanyası’na katkıda bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga gıda dağıtım merkezi olarak kullanılan LTB Ali Güçlü Mezbahası’nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı belediyenin “Paylaşarak Başaracağız” adlı bir kampanya organize ettiğini ve kendi imkanları,iş insanları,kurum,kuruluşlar ve duyarlı yurttaşların katkıları ile oluşturulan gıda havuzu ile belediye sınırları dahilinde toplam 9 bin 627 ihtiyaçlı kişi ve aileye gıda dağıtıldığını kaydetti. 

Mart-Nisan- Mayıs aylarında sürdürdükleri “Paylaşarak Başaracağız” Kampanyası’na katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür etmek istediğini belirten Harmancı, bu zor günlerde ihracat imkanı da olmayan yerel üreticiyi desteklemek adına da kampanyada birçok yerli ürün dağıtıldığını vurguladı.

Ülkedeki üretime ve üreticinin yaşamasına büyük önem veren örgütlerle de dayanışma ve işbirliği içinde olduklarını söyleyen Harmancı, bu örgütlerin ikisi olan KTAMS ve KTEZO’nın da 3 bin adet yerli zeytinyağı ve 3 bin paket çakıstes yardımı ile kampanyayı güçlendirdikleri belirtti ve bu değerli ve özlü dayanışma için  LTB adına her iki örgüte de teşekkür etti.

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