  • BIST 103.024
  • Altın 255,572
  • Dolar 5,5674
  • Euro 6,2049
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

LTB kurslarına katılan çocuk ve gençlere yönelik Taşkent Doğa Parkı gezisi düzenlendi

» »
LTB yaz kurslarına katılan, LTB Ritm Orkestrasında bulunan ve Engelsiz Halk Dansları’na katılan özel gereksinimli çocuklar ile gençlere yönelik, Taşkent Doğa Parkı gezisi düzenlendi.
LTB kurslarına katılan çocuk ve gençlere yönelik Taşkent Doğa Parkı gezisi düzenlendi

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı gezide, çocuklara Taşkent Doğa Parkı, Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ile Taşkent Piknik Alanı hakkında bilgi verildi.

ÇOCUKLAR YABAN HAYATIYLA TANIŞTI 

Çocuklar gezide hem yaban hayatı hakkında bilgiler aldı; hem de doğada yaşayan canlıları yerinde görme imkanı  buldu.

Çocuklar gezinin son bölümünde Piknik Alanı’nda yemek yeyip eğlendi.

YABAN HAYATIN KORUNMASI AMAÇLI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Taşkent Doğa Parkı’nda 2017 yılından bugüne yaban hayatının korunması, farkındalık yaratılması, kurtarma, tedavi ve bakım da dahil olmak üzere hayvanlara yönelik birçok hizmet veriliyor. 
Yaban hayatıyla ilgili her türlü şikayet ve talep için Alo 1190 aranabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erenköy Direnişi’nde şehit düşenler için 9 Ağustos’ta mevlit okutulacak30 Temmuz 2019 Salı 09:54
  • 1. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali 11 Eylül’de...30 Temmuz 2019 Salı 09:44
  • 18 sahte vekaletname daha bulundu30 Temmuz 2019 Salı 09:31
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı? 30 Temmuz 2019 Salı30 Temmuz 2019 Salı 09:27
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'30 Temmuz 2019 Salı 09:17
  • Akansoy'dan Özersay'ın açıklamasına kara leke benzetmesi29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:28
  • "Anayasa mahkemesinin HP'yle ilgili kararına saygılıyız. Usül yanlışsa yasayla yapacağız"29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:33
  • Sungur: “Emlakçılar Birliği Yasası’nın geçmesi şart”29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:26
  • 74 polis ve 26 itfaiye memuru, yemin ederek polis örgütü kadrosuna katıldı29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:12
  • İzcan: Ekonomik protokol kıbrıs türk toplumunun yok edilmesidir29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti