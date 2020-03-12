LTB Lefkoşa’nın Çeşitli Noktalarına Covid-19 İle İlgili Türkçe Ve İngilizce Bilgilendirici Broşürler Astı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkent Lefkoşa’nın farklı noktalarına Covid-19 virüsü ile ilgili uzman görüşleriyle hazırlanan Türkçe ve İngilizce dillerinde bilgilendirici broşürler yerleştirdi.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre billboardlar, raketler ve otobüs duraklarına yerleştirilen, hastalıkla ilgili riskleri azaltmak için uygulanacak tedbirleri içeren çalışma ile ve halkın farkındalığını arttırmak amaçlanıyor.

Açıklamada, “İlgili devlet kurumları ile yerel yönetimlerin toplumsal tehdit karşısında ortak hareket ve iş birliğine önem veren LTB, yaptığı çalışmada herhangi bir belirti fark edilmesi durumunda Sağlık Bakanlığı’nın 0533 850 1188 ve 0548 850 1188 numaralı telefonlarına da ulaşılması çağrısında bulundu” denildi.