LTB Mezbahası'nın işletme devri yapıldı

İşte LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın yaptığı açıklama;

Uzun ve meşakatli bir sürecin ardından bugün donanım ve teknolojik olarak ülkenin en modern ve en hijyenik mezbahasının işletme devri ihale sürecini tamamladık ve imzalarımızı attık.

Mezbahanın hizmet vermeye başlama süreci oldukça zorlu ve uzun oldu. Bu süreçte öncelikle sorun ve borç yaratmak yerine LTB olarak maddi sorunların ardından da hukuki sorunlar aştık. Mezbaha belediyenin dava edilmesiyle sonuçlanan finansman problemlerinden dolayı yıllardır atıl kalmıştı. Mezbahayı Lefkoşa’ya ve ülkeye kazandırılabilmek için büyük bir mücadele neticesinde hukuki sıkıntıları çözdük. Projenin yapımı diğer başkanlar, ödemesi ise bizim dönemimizde oldu.

İhaleyi kazanan ve sektörün en deneyimli firmalarından KIB-ET’in işletmesini yapacağı mezbaha, Lefkoşalıların ve tüm ülke halkının en önemli gerekliliklerinden olan doğru kesim yöntemleri ve sağlıklı koşullarda et tüketimini sağlayacaktır. Mezbahanın hizmet vermesi ile bundan böyle LTB sınırları içerisinde satılacak etlerde LTB’nin mührü olacaktır.