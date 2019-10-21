LTB Mezbahası'nın işletmesini devretmek için ihaleye çıktı!
İşte teklif kabul duyurusu...
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ
TEKLİF KABULÜ
Mezbaha İşletme Devri için teklif kabul edilir.
- İhale dökümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. İhaleye katılacak olanlar dokümanları Lefkoşa Türk Belediyesi Maliye Şubesi’ne yatırılacak 500 Türk Lirası (KDV Dahil) karşılığında alınacak makbuz ibraz edilerek Arşiv’den temin edebilir.
2.Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
- Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
- İhale Değerlendirme Komisyonu en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
- Teklifler en geç 28 Kasım 2019 saat 14:00’ye kadar,Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
Lefkoşa Belediye Başkanlığı.
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