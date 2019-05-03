  • BIST 93.784
  • Altın 243,973
  • Dolar 5,9644
  • Euro 6,6558
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

LTB Okumak Güzeldir kampanyasının üçüncü çekilişi yapıldı

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından başlatılan “Okumak Güzeldir” kampanyasının üçüncü çekilişi LTB ile Khora Kitabevi işbirliğinde gerçekleştirildi
LTB Okumak Güzeldir kampanyasının üçüncü çekilişi yapıldı

Lefkoşa’da bulunan kitap evleri ile işbirliği ile gerçekleştirilen ve LTB Halkla İlişkiler Birimi’nin organize ettiği kampanyanın üçüncü çekilişi Khora Kitabevi Direktörü Mustafa Keleşzade tarafından yapıldı.

Zeki Erkut’un “Jans Mans Sokağı Çocukları” kitabını kazananlar belirlendi

LTB facebook sayfasında canlı olarak gerçekleştirilen çekiliş sonucunda Zeki Erkut’un yazdığı “Jans Mans Sokağı Çocukları” isimli kitabını kazanan hesaplar şu şekildedir: Melek Uluşan, Fikriye Hiç Sönmez, Gizem Nasit Yılmaç, Kristina Cyp ve Ummu_05  

Kitabevleri ile işbirliği içinde her ay 5 kitap

Okumak Güzeldir kampanyası kapsamında  LTB ile Lefkoşa’da yer alan kitapevleri tarafından her ay sonu 5 kişiye kitap hediye edilecek. Haziran ayındaki çekilişe katılmak isteyenler, LTB Instagram hesabını takip edip, kampanyanın yer aldığı görselin yorum kısmına 3 arkadaşını etiketleyerek çekilişe katılabilecek.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB Halk Sağlığı Şubesi denetimleri sürüyor30 Nisan 2019 Salı 11:25
  • LTB’nın taşınır ve taşınmaz mallarına ait sıgortaların yenilenmesi için sözleşme imzalandı29 Nisan 2019 Pazartesi 13:00
  • Lefkoşa Kent Parkı tartışması devam ediyor... "Yarışma yapılmalı"28 Nisan 2019 Pazar 19:24
  • Bu bölgelerde tam 6 saat elektrik kesintisi olacak!28 Nisan 2019 Pazar 14:35
  • Lefkoşa'da araçta yapılan aramadan Hint keneviri ve kokain çıktı28 Nisan 2019 Pazar 13:20
  • “Çocuk Hakları Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi.28 Nisan 2019 Pazar 11:52
  • LTB, Başkent Lefkoşa’da biyolojik ilaçlamalara devam ediyor25 Nisan 2019 Perşembe 12:09
  • LTB, iş yerlerini denetledi: 1 iş yerinin faaliye durduruldu, 9 iş yeri uyarıldı25 Nisan 2019 Perşembe 09:01
  • LTB’nin Lefkoşa’da bulunan iş yerlerine yönelik denetimleri devam ediyor25 Nisan 2019 Perşembe 08:52
  • LTB, Lefkoşa şarkı sözü yarışması düzenliyor24 Nisan 2019 Çarşamba 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti