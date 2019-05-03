LTB Okumak Güzeldir kampanyasının üçüncü çekilişi yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından başlatılan “Okumak Güzeldir” kampanyasının üçüncü çekilişi LTB ile Khora Kitabevi işbirliğinde gerçekleştirildi

Lefkoşa’da bulunan kitap evleri ile işbirliği ile gerçekleştirilen ve LTB Halkla İlişkiler Birimi’nin organize ettiği kampanyanın üçüncü çekilişi Khora Kitabevi Direktörü Mustafa Keleşzade tarafından yapıldı.

Zeki Erkut’un “Jans Mans Sokağı Çocukları” kitabını kazananlar belirlendi

LTB facebook sayfasında canlı olarak gerçekleştirilen çekiliş sonucunda Zeki Erkut’un yazdığı “Jans Mans Sokağı Çocukları” isimli kitabını kazanan hesaplar şu şekildedir: Melek Uluşan, Fikriye Hiç Sönmez, Gizem Nasit Yılmaç, Kristina Cyp ve Ummu_05

Kitabevleri ile işbirliği içinde her ay 5 kitap

Okumak Güzeldir kampanyası kapsamında LTB ile Lefkoşa’da yer alan kitapevleri tarafından her ay sonu 5 kişiye kitap hediye edilecek. Haziran ayındaki çekilişe katılmak isteyenler, LTB Instagram hesabını takip edip, kampanyanın yer aldığı görselin yorum kısmına 3 arkadaşını etiketleyerek çekilişe katılabilecek.