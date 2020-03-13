LTB ‘online’ çalışacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, ikinci bir duyuruya kadar sadece ‘online’ çalışacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar belediyede ‘online’ hizmet verileceğini duyurdu.
Lefkoşa Türk Belediyesi, ikinci bir duyuruya kadar sadece ‘online’ çalışacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar belediyede ‘online’ hizmet verileceğini duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.