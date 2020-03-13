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LTB ‘online’ çalışacak

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LTB ‘online’ çalışacak
LTB ‘online’ çalışacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, ikinci bir duyuruya kadar sadece ‘online’ çalışacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir duyuruya kadar belediyede ‘online’ hizmet verileceğini duyurdu.

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