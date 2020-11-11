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LTB Online Ödeme ağına Limasol Online ödeme seçeneğini de ekledi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezası online ödeme ağına Limasol Online (LİMON) ödeme sistemini de ekledi.
LTB Online Ödeme ağına Limasol Online ödeme seçeneğini de ekledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezası online ödeme ağına Limasol Online (LİMON) ödeme sistemini de ekledi.

 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Wibe Area Payment System LTD Direktörü Burak Başel’in imza koyduğu sözleşmenin ardından teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte kullanılmaya başlanacak.

 

Yurttaşlar, LİMON mobil uygulaması veya limasolonline.com web sitesi üzerinden diledikleri zaman online olarak (kredi kartına taksitlendirme seçeneği ile) LTB’ye ait  Su faturaları, Emlak Vergisi ve  Trafik cezasını hızlı, güvenilir ve sorunsuz bir şekilde ödeme yapma imkanı kazanıyor.

 

Online Ödeme Yapılabilen Bankalar
Yurttaşlar ayrıca Creditwest, Asbank, Capital Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bankası,KOOP Bank, Türk Bankası ve Ziraat Bankası web siteleri ve mobil uygulamalarından LTB’ye ait ödemelerini yapabiliyor.
 

Online web sitesinden de ödeme yapılabilir

LTB’nin Su, Emlak vergisi, Trafik cezası, Reklam borcu ödemeleri online  banka şubeleri yanısıra belediyeye ait kiosk cihazlarından ve online web sitesinden (www.ltbonline.org) gerçekleştirilebiliyor.

 

7/24 Kiosk cihazlarından Ödeme
Belediye binası önü, LTB Fidanlığı (Kemal Aksay Caddesi üzeri) ve Hamitköy’de bulunan kiosklardan da yine kredi kartı ile günün her saatinde ödeme yapılabiliyor.
 

Meslek Vergisi ve Kira borçları da artık online ödenebilecek 
İşyerleri sahiplerine yönelik devreye konulacak uygulama ile ayrıca Kasım ayı içerisinde meslek vergileri ile kira borçlarının ödemeleri de LTB’nin internet sitesinden yapılabilecek.
 

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