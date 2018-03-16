LTB Ortaköy ve Taşkınköy’deki parkların yürüyüş yollarını yenilendi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Belediyenin kendi öz kaynakları ile yapımını gerçekleştirdiği ve maliyeti 409 bin 981 TL olan Dr. Fazıl Küçük Parkı ile Sancaktar Kalebey Parkı yürüş ve koşu yolları projesinde 100 ton atık lastikten elde edilmiş geri dönüşüm malzemesi kullanıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, parklarda yapılan yürüyüş ve koşu yollarını yerinde inceleyerek LTB yetkililerinden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

BAŞKAN HARMANCI: “PROJE GERİ DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK ETMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB sınırları içerisinde yurttaşların yoğun şekilde kullandığı Dr. Fazıl Küçük Parkı ile Sancaktar Kalebey Parkı’nın yürüyüş yollarının modern çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde SBR Tartan pist ile yenilendiğini kaydetti.

Projenin geri dönüşümü teşvik etmesi açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Harmancı, SBR tartan pist malzemesinin atık lastiklerden elde edildiğini belirtti.