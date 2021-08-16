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LTB Otoparkları Teknolojik Yeniliklerle Hizmet Veriyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi Uray Sokak’ta bulunan Sezin Çuvalcıoğlu Otoparkı’nda yurttaşların kullanımına sunduğu ödeme istasyonlu otopark hizmetini 2 otoparkta daha uygulamaya başlıyor.
LTB Otoparkları Teknolojik Yeniliklerle Hizmet Veriyor

Feride Hikmet Sokak ve Beliğ Paşa Sokak’ta belediye ait otoparklara giriş çıkış bariyerleri sistemle olurken, yurttaşlar biletlerini alıp araçlarını park edebilecek ve otopark çıkışında ödeme cihazından madeni, nakit, kredi kartı ve Tiko mobil uygulaması ile kolayca ödeme yapabilecekler. Böylece 3 farklı alandaki toplam 290 araç kapasiteli otoparklarda gelişen ihtiyaca daha iyi cevap verebilecek şekilde dönüşüm sağlanmış olacak.
Öteyandan isteyen yurttaşlar LTB veznesinden temin edecekleri otopark abone kartı ile de söz konusu otoparklara kolayca giriş çıkış yapabilecekler.

Başkan Harmancı, ihale usulü ile alımı yapılan sistemlerin imza töreninde yaptığı açıklamada pilot uygulama olarak Uray Sokak’ta başlanan yeni düzenlemenin verimli bir şekilde çalıştığını ve yurttaşlarda memnuniyet yarattığını gözlemlediklerini söyledi. Başkan Harmancı, yeni uygulama sayesinde yurttaşlara hem kullanım kolaylığı hem de kolay ödeme yöntemleri sunulurken belediyenin de  otoparkların giriş-çıkış kontrolünü sağladığını söyledi.

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