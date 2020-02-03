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LTB Paylaşım Mutfağı personeli hijyen eğitiminden geçti

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Lefkoşa’da haftanın 5 günü yaklaşık 200 ihtiyaçlı bireye günde bir öğün yemek katkısı sağlayan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı personeline Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği tarafından hijyen uygulamaları eğitimi verildi.
LTB Paylaşım Mutfağı personeli hijyen eğitiminden geçti

Lefkoşa’da haftanın 5 günü yaklaşık 200 ihtiyaçlı bireye günde bir öğün yemek katkısı sağlayan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı personeline Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği tarafından hijyen uygulamaları eğitimi verildi.

LTB’den yapılan açılamaya göre, 13 Mayıs 2016’da Bandabuliya’da 71 numaralı dükkanda hizmete başlayan Paylaşım Mutfağı’ndaki çalışanlara Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği eğitimcileri Dyt. Aysel Kanioğluları, Dyt. Selen Teksoy Tamel ve Dyt. Nezire İnce tarafından üç farklı oturumda satın alma ve depolama aşamalarında hijyen uygulamaları, hazırlama, pişirme ve servis aşamalarında hijyen uygulamaları ve kişisel hijyen konularında eğitimler verildi.

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