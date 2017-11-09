LTB personeli kemik iliği donör kayıtlarını yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi bugün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı iş birliği ile personele yönelik olarak Kemik İliği Donör kaydı yapıldı.

LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı salonunda gerçekleştirilen kayıtda, donörlerden yanak içi tükürük örneği alındı. Söz konusu bu örnekler Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı aracılığı ile Dünya İlik Bankası’na kayıt yaptırılacak.

LTB Müdür Muavini Levent Özverel, sosyal sorumluluk kapsamında birçok vakıf ve örgüt ile işbirliği yapılmakta olduğunu belirterek, LTB personeline yönelik olarak yapılan donör kayıtlarının da söz konusu işbirliklerinin bir parçası olduğunu belirtti. Levent Özverel, sosyal belediyeciliği ilke edinmiş LTB’nin, sosyal sorumluluk ve dayanışma kapsamında benzer faaliyetlere devam edeceğini de belirtti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kök hücre bağışçısı olabilmek için 18 – 45 yaş aralığında KKTC vatandaşı kriteri arandığını belirterek, bunun yanında daha önce bu amaç için örnek vermemiş ve sağlıklı birey olmak gerektiğini kaydetti.