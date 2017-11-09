 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.246
  • Altın 159,257
  • Dolar 3,8580
  • Euro 4,4871
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA7 Ocak seçim tarihi Meclis komitesinde onaylandı

LTB personeli kemik iliği donör kayıtlarını yaptı

» »
LTB personeli kemik iliği donör kayıtlarını yaptı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi bugün Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı iş birliği ile personele yönelik olarak Kemik İliği Donör kaydı yapıldı.

LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı salonunda gerçekleştirilen kayıtda, donörlerden yanak içi tükürük örneği alındı. Söz konusu bu örnekler Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı aracılığı ile Dünya İlik Bankası’na kayıt yaptırılacak. 

LTB Müdür Muavini Levent Özverel, sosyal sorumluluk kapsamında birçok vakıf ve örgüt ile işbirliği yapılmakta olduğunu belirterek, LTB personeline yönelik olarak yapılan donör kayıtlarının da söz konusu işbirliklerinin bir parçası olduğunu belirtti. Levent Özverel, sosyal belediyeciliği ilke edinmiş LTB’nin, sosyal sorumluluk ve dayanışma kapsamında benzer faaliyetlere devam edeceğini de belirtti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kök hücre bağışçısı olabilmek için 18 – 45 yaş aralığında KKTC vatandaşı kriteri arandığını belirterek, bunun yanında daha önce bu amaç için örnek vermemiş ve sağlıklı birey olmak gerektiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LTB 68 iş yerini denetledi08 Kasım 2017 Çarşamba 13:17
  • Lefkoşa’ya “doğa, kültür ve spor parkı” yapılacak07 Kasım 2017 Salı 17:33
  • LTB’den 11 işletmeye 'Beyaz Yasemin' belgesi07 Kasım 2017 Salı 13:37
  • Harmancı'nın en mutlu günü, Hoşgeldin Musti bebek07 Kasım 2017 Salı 08:53
  • Maronitler dönüyor05 Kasım 2017 Pazar 11:14
  • Kanalizasyon sistemi bakım ve idamesi semineri düzenlendi03 Kasım 2017 Cuma 15:57
  • Metehan Sınır Kapısı’nda 353 kg donmuş et ele geçirildi02 Kasım 2017 Perşembe 15:43
  • Akıncı, öğrencilerle tiyatro oyunu izledi02 Kasım 2017 Perşembe 15:07
  • Hamitköy’de 4 sokak daha kanalizasyon altyapısına kavuştu02 Kasım 2017 Perşembe 14:31
  • Tıp-İş Başkanı Usar: “Hastanede antibiyotik yok”02 Kasım 2017 Perşembe 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti