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LTB Personelinin Aşılanması Sağlık Bakanlığı İş birliğinde Yapıldı

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Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu sektörleri aşılama kararı kapsamı ve Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) yönetimi ile Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) talebi doğrultusunda personel aşılaması tamamlandı.
LTB Personelinin Aşılanması Sağlık Bakanlığı İş birliğinde Yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu sektörleri aşılama kararı kapsamı ve Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) yönetimi ile Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) talebi doğrultusunda personel aşılaması tamamlandı.

İlk olarak geçtiğimiz aylarda LTB Dayanışma Evi’nde 200’e yakın LTB personelinin aşılanması sonrasında, geriye kalan personelin aşılanması 2 günlük sürede Merkez Lefkoşa’da yapıldı. Gönüllü olarak aşı olmak isteyen personele Sağlık Bakanlığı’ndan görevli doktor gözetiminde, LTB hemşireleri tarafından aşıları yapıldı.

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