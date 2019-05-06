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LTB satranç turnuvası düzenliyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) LTB Gençlik ve Spor Festivali çerçevesinde, 18 ile 19 Mayıs tarihleri arasında satranç turnuvası düzenliyor.
LTB satranç turnuvası düzenliyor

Turnuva, Lefkoşa Satranç Derneği(LSD) organizasyonu ve LTB ile LTB Spor Kulübü sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
LTB’den verilen bilgiye göre, küçükler (2008 ve sonrası doğanlar),  yıldızlar (2004 -2007 doğumlular) ve gençler  (2000 – 2003 doğumlular) olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek turnuvaya katılmak isteyenler 0533 866 1759 ile 0533 8557442 numaralı telefonları arayıp kayıt yaptırabilecek. 

Turnuva 18 Mayıs Cumartesi günü LTB binasının 5’inci katında bulunan kafeteryada saat 10.00’da başlayacak. Turnuva kayıt kontrolü ise 09.00 ile 09.45 arasında yapılacak. 

Turnuvada 5 veya 6 tur İsviçre yöntemi uygulanacak, FİDE ve KKSF yarışma kuralları geçerli olacak. 
Kayıt ücretinin 30 TL olduğu turnuvaya son kayıt tarihi 17 Mayıs Cuma. 

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