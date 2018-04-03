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LTB seminerle otizmde yeni bir metodu anlattı

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), 2 Nisan Dünya Otizm Günü vesilesiyle “Anat Baniel Metodu”nu anlatan bir seminer düzenledi. 
LTB seminerle otizmde yeni bir metodu anlattı

LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi tarafından organize edilen seminerde, Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber ABMN Uygulayıcısı Nalan Ersümer tarafından “Anat Baniel Method Neuro Movement” konusu anlatıldı. 
LTB’den yapılan açıklamaya göre, özel eğitim öğrencileri ve ilgili sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen seminerde Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber ABMN Uygulayıcısı Nalan Ersümer önce Amerika’da eğitimini aldığı methodla ve otizmli bir öğrencisi ile ilgili geçirdiği süreçler hakkında bilgiler verdi ve daha sonra da ülkemizde yeni olan bu methodla ilgili soruları yanıtladı. 

HARMANCI: “KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK VE FARKINDALIĞIMIZI BAŞKA BİR BOYUTA GETİRMEK ARZUSUNDAYIZ”  

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da seminere katılarak, “belki de otizmli çocukların hayatlarını değiştirebilecek yeni bir tekniği” hem bu konuda eğitim alan öğrenciler, hem ilgili STÖ’ler hem de bu konuda çalışmalar yapan LTB ile paylaştığı için Nalan Ersümer’e çok teşekkür etti. 

Harmancı, “LTB Engelsiz Komisyonu, LTB Engelsiz Birimi ve bizimle çalışan ailelerin dikkatini çekebilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Kendimizi bu konuda geliştirmek ve kendi farkındalığımızı başka bir boyuta getirmek arzusuyla umarım her bir bireyin hayatını daha kolay kılabilecek yöntemleri hem eğitim hayatına hem aile hayatına kazandırmış olabiliriz” dedi.  

Nalan Ersümer ise özellikle Engelsiz Lefkoşa Masası ve Çelen Çağansoy’a, özel eğitime ve farkındalık yaratmak için yaptığı çalışmalardan dolayı LTB ve Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

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