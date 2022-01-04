LTB Sevimli Dostlar ekibinin yer aldığı web sitesi yayına geçti

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 3 yıl önce yönetimini devraldığı Lefkoşa Hayvan Barınağı ile sokakta sevimli dostlara ilişkin çalışmalar yapan LTB Sevimli Dostlar ekibinin tüm çalışmaların yer aldığı web sitesi yayına geçti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 3 yıl önce yönetimini devraldığı Lefkoşa Hayvan Barınağı ile sokakta sevimli dostlara ilişkin çalışmalar yapan LTB Sevimli Dostlar ekibinin tüm çalışmaların yer aldığı web sitesi yayına geçti.

LTB’den verilen bilgiye göre, çağın getirdiği teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmeye önem veren Lefkoşa Türk Belediyesi ve bünyesindeki LTB Sevimli Dostlar ekibi yeni web sitesi sayesinde yurttaşların hem haber alma, hem katkı sağlama hem de katılımcılık süreçlerini kolaylaştırıyor.

BARINAKTAN SAHİPLENİLEBİLECEK SEVİMLİ DOSTLAR WEB SİTESİNDE YER ALIYOR

Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda bulunan sevimli dostlara ilişkin fotoğraflar ve tüm bilgiler www.ltbsevimlidostlar.com web sitesinde güncel şekilde yer alıyor. Yurttaşlar, sahiplenilebilecek sevimli dostları siteden görebilir ve ayrıca online sahiplenme formunu doldurarak başvuruda bulunabilir. LTB Sevimli Dostlar ekibi başvuruda bulunan yurttaşlar ile 24 saat içerisinde iletişime geçecek.

SEVİMLİ DOSTLARIN İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR, ONLİNE KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ

Uzun süredir ‘satın alma sahiplen’ sloganıyla yürütülen yuvalandırma kampanyası kapsamında, dilediğiniz herhangi bir sevimli “dost” için sahiplenme başvurusu yapılabilir.

Web sitesinde bulunan bir diğer içerik ise sevimli dostların ihtiyacı olan ürünleri satın alarak katkıda bulunma imkanı sağlıyor. Siteye belirli ihtiyaç ürünlerini ekleyerek destek olma imkanı sunulduğu gibi dilediğiniz herhangi bir köpeğin belirli periyotları kapsayacak şekilde bakım masraflarını karşılayarak destek olunabilir. Bu periyotlar 1-3-6 ve 12 aylık süreleri kapsıyor.

Bunun yanında bir diğer seçenek de istenilen miktarda Sokaktaki ve Lefkoşa Hayvan Barınağında bulunan sevimli dostlar için bağış yapılabilir.

Bağış ve yardımların yanı sıra etkinlik düzenleme, gezdirme, yuva yapımı, sponsor bulma, sahiplendirme ve barınak temizliği gibi konularda isteyen gönüllü olabilir, gönüllü olmak için sitede bulunan gönüllü olma formunu doldurmak yeterli.