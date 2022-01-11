  • BIST 2.048,49
  • Altın 796.43325
  • Dolar 13.8265
  • Euro 15.6707
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

LTB Spor Kulübü’nde Satranç Kursları Başlıyor

» »
LTB Spor Kulübü’nde Satranç Kursları Başlıyor
LTB Spor Kulübü’nde Satranç Kursları Başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulubü satranç kurslarına tekrardan başlıyor. Covid-19 pandemisi tedbirlerine uygun şekilde düzenlenecek ve Şahin Şahmaran eğitmenliğinde gerçekleştirilecek kurslar  29 Ocak Cumartesi günü başlıyor.

LTB Spor Kulübü Binası’nda (Atatürk Stadyumu altı)  10.30-11.30 saatleri arasında düzenlenecek kurslara katılım ücreti 150 TL olacak. Kurslara kayıt ve daha detaylı bilgi için Şahin Şahmaran (0533 820 0174), Özkan Bardak (0533 856 08 57) veya  Lefkoşa Türk Belediyesi’ne(Dahili 14 31) ulaşılabilir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Şampiyonu GMBTK29 Aralık 2021 Çarşamba 15:51
  • SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Devam Ediyor26 Aralık 2021 Pazar 14:04
  • KKTC Atıcılık Federasyonu 2021 Yılı Faaliyet Programını Başarılı Bir Şekilde Tamamlamıştır.24 Aralık 2021 Cuma 16:34
  • Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası Yapıldı14 Aralık 2021 Salı 16:50
  • Sosyal Medyada En Çok Konuşulan İsimler Belli Oldu10 Aralık 2021 Cuma 21:42
  • Masterler başlıyor!06 Aralık 2021 Pazartesi 16:27
  • Levent College öğrencileri ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Basketbol Takımı basketbol oynadı04 Aralık 2021 Cumartesi 14:13
  • Harmancı: Surlariçi’ndeki Çocuklarımıza İmkan Yaratmaya Devam Edeceğiz16 Kasım 2021 Salı 17:43
  • Mustafa Alnar Avrupa şampiyonu oldu!08 Kasım 2021 Pazartesi 23:22
  • KKTF 2021 KKTC Başbakanlık Kupası yarın saat 15:00'te08 Kasım 2021 Pazartesi 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti