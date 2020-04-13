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LTB Temizlik Şubesi Temizlik ve İlaçlama İşlerini Sürdürüyor

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LTB Temizlik Şubesi Temizlik ve İlaçlama İşlerini Sürdürüyor
LTB Temizlik Şubesi Temizlik ve İlaçlama İşlerini Sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Temizlik Şubesinin, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir yanda temizlik, diğer yanda da ilaçlama işlerini devam ettirdiği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, rutin çöp kaldırma işlemleri ile yol süpürme çalışmaları aksatılmadan devam ederken, çalışanlar maske, eldiven ve tulum kullanıyor.

Rutin düzende çalışan 5 ayrı çekirge ekibi de başta ot, dal olmak üzere diğer evsel atıkları 5 günde 14 bölgede belirlenen günler içerisinde toplamaya devam ediyor.

LTB MEZARLIĞI’NDA TEMİZLİK DEVAM EDİYOR

LTB Temizlik Şubesi her yıl belli tarihlerde gerçekleştirdiği LTB Mezarlığı’ndaki temizlik çalışmalarında ikinci haftaya girdi. Her yıl aynı dönemlerde programlanan temizlik çalışmasının önümüzdeki hafta tamamlanması öngörülüyor.

ŞEHRİN HER SOKAĞI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Temizlik Şubesi ekipleri tüm bu yoğunluk yanında COVID-19 tedbirleri kapsamında geniş çaplı bir hijyen çalışmasını da beraberinde sürdürüyor. Mekanik süpürge aracı ile yol kenarları sürülürken, ardından gelen tanker ile de ilaçlama gerçekleştiriliyor. Şehrin tüm bölgeleri ve bu bölgeler içerisinde yer alan tüm sokaklarda bu işlem iki kez gerçekleştirilirken, üçüncü tura geçildi. Bu tur için üçüncü bir araç filoya eklendi ve geçilen sokaklarda bulunan çöp bidonlarının ilaçlanması da sağlanmaya başladı.

LTB Gezi Treni de belirlediği program dahilinde bu konvoya katılarak yurttaşlara böylesi sıkıntılı günlerde müziklerle moral veriyor.

 

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