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LTB tüm parkları ve çocuk oyun alanlarını kapattı

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LTB tüm parkları ve çocuk oyun alanlarını kapattı
LTB tüm parkları ve çocuk oyun alanlarını kapattı

İşte açıklama;

Başa dönmüş durumdayız, tüm parklarımızda ve özel işletmelerimizde bulunan çocuk oyun alanlarını kapatmış durumdayız. Tüm Restaurant, Cafe ve barlarda önemli tedbirleri işletmelerimize aktarıyoruz.
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını düzgün uygulayamayacaksak geleceğimiz nokta yine toptan kapanma noktası olacaktır ki bu da işletmelerimizin ekonomik olarak kaldırabileceği bir durum değil.
Adaylar ise tüm propaganda çalışmalarını digital ortama almalı ve sadece basın yayına aracılığı ile propaganda çalışmaları devam etmeli. Zaten tüm adayları herkes biliyor.

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