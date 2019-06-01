  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

LTB ücretsiz İngilizce kursları yıl sonu müsameresi Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ve YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliğinde Haspolat ve Atatürk İlkokulu’ndaki çocukların katılımıyla düzenlediği ücretsiz ingilizce kursları yıl sonu müsameresi dün gece Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti.
LTB ücretsiz İngilizce kursları yıl sonu müsameresi Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti

İlk yıl sadece Haspolat ve daha sonraki yıl da Atatürk İlkokulu’nun katılımıyla bu yıl her iki okul 4.ve 5.sınıf öğrencilerine yönelik devem eden kursların sonunda Atatürk İlkokulu’da sahneye çıkan çocuklar ingilizce olarak hazırladıkları şarkıları söylediler, dans ettiler.

Gecede Çocuk Esirgeme Kurumu çocukları dans gösterisi yaparken Gönyeli SAM Tiyatro Grubu da İngilizce olarak hazırladıkları “Miranda” oyunundan tiyatral skeçleri oynadılar.

LTB’den verilen bilgiye göre, YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların sonunda yer alan müsamere ile çocuklar hem öğrendiklerini sergilemenin mutluluğunu yaşadılar hem de sahnedeki arkadaşlarına eşlik ederek gönüllerince eğlendiler.LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı gecede başarılı olan kursiyer çocuklara başarı belgeleri de takdim edildi.

ÇAVUŞOĞLU: “ÇÖZÜM ORTAĞI OLAN TÜM BELEDİYELER, KURUM-KURULUŞLARA TEŞEKKÜRLER”

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başkanı Doç.Dr. Çise Çavuşoğlu üniversite-toplum işbirliğinin güzel bir örneği olan bu projede çözüm ortağı olarak küçük-büyük katkı koyan tüm belediye, kurum-kuruluş, okul, öğrenci ve öğretmen adaylarına çok teşekkür ederek gecede sahnede öğrendiklerini sahneleyecek tüm çocuklara güzel performanslar diledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı projeye katkı koyan her bir bireye teşekkür ederek “Köprüler Kurmak Projesi” nin en güzel üniversite-şehir işbirliği üretimlerine örnek olarak gösterebileceğini kaydetti.

Harmancı: “Tıpkı bu gece olduğu gibi bayramlarımız toplum olarak bayram tadında geçsin. Başta Ayşe İpçiler’in fikriyle başlayan proje Münür Öztürk arkadaşımızın büyük gayret ve emekleriyle ilerledi ama YDÜ olmasaydı bu işi başaramazdık. Toplam 170 çocuğumuz eğitim gördü. Çocuklarımızın öğrendiklerini ileriki yaşamlarında kullanacakları güzel bir anı olmasını umuyorum” dedi.

HARMANCI:“ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMLE GEÇEN HER SANİYESİ ÖNEMLİDİR”

Başkan Harmancı konuşmasını; “Bugüne kadar Haspolat ve Surlariçi’nde hep maddi yatırımlar yaptılar ama insana yatırım yapmadılar. LTB olarak insana yatırım yaptık ve bunu çeşitlendirerek devam ettireceğiz. Çocuklarımızın eğitimle geçen her saniyesi önemlidir ve bu kadar güzel insanın birlikteliğiyle bunu daha da ilerletmeyi başaracağız” diyerek sonlandırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısına katıldı01 Haziran 2019 Cumartesi 14:19
  • Tatar: “İki devletli çözüm modelinin gündeme gelmesi için gereken çabayı ortaya koyacağız”01 Haziran 2019 Cumartesi 14:16
  • Yok artık dedirtiyorlar!..01 Haziran 2019 Cumartesi 13:47
  • Dünyadaki her çocuğun sağlıklı, yeterli beslenme, barınma, eğitim, dinlenme, tıbbi bakım, oyun oynama gibi hakları var01 Haziran 2019 Cumartesi 13:36
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’ye gelen rallicileri ağırladı01 Haziran 2019 Cumartesi 13:33
  • “EŞYANIN RUHU” Yekpare Geniş Bir An Adlı seramik sergisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açıldı01 Haziran 2019 Cumartesi 12:49
  • Gönyeli çocuklarla güzel01 Haziran 2019 Cumartesi 12:25
  • UBP- HP Koalisyon Hükümeti güven oylamasında 2 fire verdi01 Haziran 2019 Cumartesi 12:14
  • Otları yakarken 10 dönümlük komşu tarlayı yaktı01 Haziran 2019 Cumartesi 11:59
  • Arazi yangını: Zeytin ağaçları yandı01 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti