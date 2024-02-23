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LTB Uyardı…Mehmet Akif Caddesi’nde bugün trafik akışı tek yönlü sağlanacak

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Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi’nde yapılacak tamirat çalışmaları nedeniyle trafik akışının bugün saat 09.00’dan itibaren tek yönlü verileceği bildirildi.
LTB Uyardı…Mehmet Akif Caddesi’nde bugün trafik akışı tek yönlü sağlanacak

Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi’nde yapılacak tamirat çalışmaları nedeniyle trafik akışının bugün saat 09.00’dan itibaren tek yönlü verileceği bildirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Caddesi’ne paralel Şht. Behzat Hüseyin Sokak’ta yapılan elektrik hattı tamiratının ardından bugün LTB ekipleri tarafından asfalt yama çalışması yapılacak.

Açıklamada, gün içerisinde tamamlanacak asfaltlama çalışmaları süresince yolun kontrollü olarak tek şerit olacağı bildirildi.

Kaynak : BRTK

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